Barnes logra 25 puntos y 14 rebotes en victoria de Raptors 122-104 sobre Pacers

TORONTO (AP) — Scottie Barnes anotó 25 puntos y capturó 14 rebotes para ayudar a los Raptors de Toronto a vencer el domingo 122-104 a los Pacers de Indiana.

Pascal Siakam (izquierda), de los Pacers de Indiana, supera la defensa de Sandro Mamukalashvili (derecha), de los Raptors de Toronto, durante la primera mitad de un partido de la NBA en Toronto, el domingo 8 de febrero de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)
Barnes acertó 12 de 20 tiros de campo y sumó seis asistencias, cuatro bloqueos y dos robos en 33 minutos. Toronto ganó su segundo partido consecutivo para colocarse diez juegos por encima del .500 con un récord de 32-22.

RJ Barrett tuvo 20 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias, y Sandro Mamukelashvili añadió 17 puntos. Trayce Jackson-Davis logró diez puntos y diez rebotes en 15 minutos en su debut con Toronto tras un intercambio con Golden State.

Pascal Siakam lideró a Indiana con 18 puntos, Jay Huff tuvo 15 y Jarace Walker 13. Últimos en la Conferencia Este, los Pacers, plagados de lesiones, han perdido cuatro seguidos para caer a 13-40.

El pívot novato de Toronto, Collin Murray-Boyles, salió del juego con 3:47 restantes en el primer cuarto y no regresó después de torcerse el pulgar izquierdo. Anotó dos puntos en ocho minutos.

El alero de Indiana, Johnny Furphy, salió después de sufrir una mala caída en el tercer cuarto. Los Pacers informaron que estaba fuera por molestias en la pierna derecha.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

