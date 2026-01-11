americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Barnes anota tiro libre en último segundo de prórroga y Raptors vencen 116-115 a 76ers

TORONTO (AP) — Scottie Barnes encestó un tiro libre decisivo con 0.8 segundos restantes en el tiempo extra y los Raptors de Toronto vencieron el domingo por la noche 116-115 a los 76ers de Philadelphia en el primero de dos encuentros consecutivos entre equipos con bajas.

Scottie Barnes (4), alero de los Raptors de Toronto, recibe una falta en su camino hacia el aro por parte de Jabari Walker (33), alero de los 76ers de Filadelfia, mientras Adem Bona (30), de los 76ers, observa durante la primera mitad de un partido de la NBA en Toronto, el domingo 11 de enero de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)
Scottie Barnes (4), alero de los Raptors de Toronto, recibe una falta en su camino hacia el aro por parte de Jabari Walker (33), alero de los 76ers de Filadelfia, mientras Adem Bona (30), de los 76ers, observa durante la primera mitad de un partido de la NBA en Toronto, el domingo 11 de enero de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP) AP

Barnes acertó el primero de dos tiros desde la línea y falló intencionalmente el segundo, mientras Toronto ganaba su tercer encuentro consecutivo en casa contra los 76ers. Terminó con diez de 12 en la línea.

Barnes anotó 31 puntos, Jamal Shead añadió un récord personal de 22 y Immanuel Quickley tuvo 20, mientras Toronto ganaba su tercer partido consecutivo en casa. Collin Murray-Boyles sumó 17 puntos e igualó su récord personal con 15 rebotes.

Tyrese Maxey anotó 38 puntos para los 76ers y VJ Edgecombe tuvo 17. Kelly Oubre Jr., Domnick Barlow y Quentin Grimes anotaron cada uno 13 puntos, pero Filadelfia perdió por segunda vez en siete partidos.

Joel Embiid de Filadelfia (rodilla izquierda e ingle izquierda) y Paul George (rodilla izquierda) no jugaron en la primera noche de este enfrentamiento consecutivo.

Filadelfia tuvo 22 pérdidas de balón, una menos de igualar su récord de la temporada. Las 11 asistencias de los 76ers fueron un mínimo de la temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Destacados del día

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde
ULTIMA HORA

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter