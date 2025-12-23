americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Barnes anota 27, Raptors arrollan 112-91 al Heat, que suma 9 derrotas en 11 partidos

MIAMI (AP) — Scottie Barnes anotó 27 puntos y capturó ocho rebotes por los Raptors de Toronto, que apalearon el martes 112-91 al Heat de Miami, en el último partido para ambos equipos antes de Navidad.

Scottie Barnes, alero de los Raptors de Toronto, atrapa un rebote frente a Kasparas Kasparas Jakucionis (25) y el mexicano Jaime Jáquez Jr., del Heat de Miami, en el encuentro del martes 23 de diciembre de 2025 (AP Foto/Lynne Sladky)
Scottie Barnes, alero de los Raptors de Toronto, atrapa un rebote frente a Kasparas Kasparas Jakucionis (25) y el mexicano Jaime Jáquez Jr., del Heat de Miami, en el encuentro del martes 23 de diciembre de 2025 (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Immanuel Quickley anotó 18 unidades por los Raptors, quienes lograron su 18ª victoria en su 31º encuentro de la temporada. Necesitaron 57 partidos la campaña pasada para alcanzar las 18 victorias y están por encima del .500 en Navidad por primera vez desde la temporada 2019-20.

Sandro Mamukelashvili anotó 14 tantos y Brandon Ingram terminó con 12 por Toronto, que nuevamente jugó sin RJ Barrett —está recuperándose de un esguince en la rodilla derecha.

El mexicano Jaime Jáquez Jr. anotó 21 por el Heat, que está de vuelta en el registro de .500 con un récord de 15-15 y ha perdido nueve de sus últimos 11 compromisos. Miami se ha quedado por debajo de los 100 puntos dos veces esta temporada, ambas ante Toronto y las dos derrotas.

Los 91 puntos del martes fueron la cifra más baja. Los Raptors vencieron al Heat 106-96 el 15 de diciembre.

Toronto ganó apenas por cuarta vez en sus últimos 12 duelos. Las dos victorias sobre el Heat han llegado en ese período.

Norman Powell anotó 17, Andrew Wiggins agregó 14 y Bam Adebayo capturó 12 rebotes por el Heat. Miami jugó nuevamente sin Tyler Herro, Nikola Jovic y Pelle Larsson, quienes siguen lesionados.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Destacados del día

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

Insurrecto clama ayuda desde Alligator Alcatraz: Nos están haciendo la vida un yogur

Insurrecto clama ayuda desde "Alligator Alcatraz": "Nos están haciendo la vida un yogur"

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter