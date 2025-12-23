americateve

Barco de faraón egipcio es reconstruido en tiempo real en museo

EL CAIRO (AP) — Un barco perteneciente a un faraón egipcio fue exhibido en el Gran Museo Egipcio mientras se reensamblaba en tiempo real.

El barco en el Gran Museo de Egipto en Giza, Egipto, el 23 de diciembre del 2025. (AP foto/Amr Nabil)
El barco en el Gran Museo de Egipto en Giza, Egipto, el 23 de diciembre del 2025. (AP foto/Amr Nabil)

El barco de madera de cedro, uno de los dos que se encontraron y que pertenecen al Rey Keops, comenzó a ser ensamblado el martes por la mañana mientras decenas de visitantes observaban.

El ensamblaje de la embarcación de 42 metros (137 pies) de largo, que se encuentra junto a su gemelo ya ensamblado que ha estado en exhibición, tomará alrededor de cuatro años, según Issa Zeidan, director de restauración del Gran Museo Egipcio. Contiene 1.650 piezas de madera.

El Rey Keops gobernó el antiguo Egipto hace más de 4.500 años y construyó la Gran Pirámide de Giza.

"Hoy están presenciando uno de los proyectos de restauración más importantes del siglo XXI", declaró el ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, quien asistió al evento.

El museo de 1.000 millones de dólares, también conocido como GEM, fue promocionado como el más grande del mundo cuando fue inaugurado con gran pompa el mes pasado. Alberga cerca de 50.000 artefactos, incluida la colección de tesoros de la tumba del famoso Rey Tutankamón, que fue descubierta en 1922. Las autoridades calculan que el museo, ubicado cerca de las pirámides en el borde de El Cairo, impulsará los ingresos turísticos de Egipto y ayude a fortalecer su economía.

El barco fue uno de los dos descubiertos en 1954, frente al lado sur de la Gran Pirámide. La excavación de sus partes de madera comenzó en 2014, según el sitio web del museo.

El propósito exacto de los barcos sigue siendo incierto, pero los expertos creen que fueron utilizados para transportar el cuerpo del Rey Keops durante su funeral o estaban destinados a ser utilizados para su viaje al más allá con el dios del sol Ra, según el museo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

