'No me diga que Cuba es pobre': Javier Sotomayor a un periodista español

"No me diga que Cuba es pobre", respondió en Barcelona al periodista Sergio Heredia. "Pobres no somos. En Cuba no hay analfabetos, ni niños sin cobertura médica. Ni niños, ni adultos. Y no hay gente desnutrida. En el deporte, la ciencia y la educación estamos entre los mejores del mundo", agregó.

Tras la insistencia de su entrevistador, el exatleta cubano también expresó: "Económicamente sufrimos limitaciones. Han cambiado nuestros dirigentes, pero la política sigue igual. Con Obama se había avanzado. Con Trump hemos retrocedido el doble. Trump es el presidente estadounidense más duro con nosotros que ha habido nunca".

Según Sotomayor, el embargo impuesto por EEUU a Cuba no solo afecta a la Isla sino también a "quien quiera tener negocios" con el Gobierno. "Hay bancos que no pueden entrar. Hoteles que se retiran. Otros que cierran. Por culpa del bloqueo, algunos de nuestros atletas todavía no han cobrado los premios internacionales que se ganaron", dijo.

Además, durante la entrevista el saltador cubano recordó "los años de Obama", en los que "se notó gran mejoría en el turismo".

"Vinieron muchos americanos. Nos pusimos de moda. Los hoteles no daban abasto y las casas particulares, tampoco", opinó antes de confesar al periodista que él mismo aprovechó ese momento para abrir un negocio, el Sports Bar 245, que más tarde terminó cerrando.

En 1993, Javier Sotomayor alcanzó los 2,45 metros y estableció el récord mundial de salto de altura que ningún otro deportista ha logrado batir hasta hoy. No obstante, el exatleta se había convertido en plusmarquista del orbe cinco años antes, en 1988, cuando saltó 2,43 metros.

El cubano también se coronó campeón olímpico en Barcelona 1992 y fue seis veces monarca del orbe.