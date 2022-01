El director deportivo del Barcelona, Mateu Alemany indicó que el club sabía que no tenía espacio para Torres en la alineación “en cuestión de salario” cuando lo adquirieron del Manchester City por una cuota inicial de 55 millones de euros (62,25 millones de dólares) la semana pasada.

Associated Press

BARCELONA (AP) — El Barcelona presentó a Ferran Torres como nuevo jugador el lunes, aunque el equipo español aún no lo puede registrar.

Barcelona presenta a Torres, aún no lo pueden registrar

Torres no parece preocupado y dijo que se sentía "tranquilo porque el Club está haciendo todo lo posible”.

Anotó 16 goles en 43 encuentros en todas las competencias con el City, pero nunca fue una opción habitual debido a las opciones de Guardiola al ataque.

"Cuando me fui al City ya tenía la idea de volver un día a la Liga y el Barça me ha mostrado su interés”, reconoció. “Yo soy un jugador ambicioso y me gustan los retos. Quiero llevar al Barça allá donde merece”.

Torres no ha jugado desde octubre debido a una lesión en el pie que sufrió en un encuentro con la selección de España, pero espera estar recuperado para el encuentro ante el Real Madrid de la semifinal de la Super Copa de España el 12 de enero.

Torres firmó un acuerdo de cinco años y tiene una cláusula de recisión de 1.000 millones de euros (1.130 millones de dólares).