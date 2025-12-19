americateve

Barcelona encabeza pagos de la UEFA por jugadoras en la Eurocopa Femenina 2025

NYON, Suiza (AP) — Barcelona recibió el pago más alto de un fondo de 10,5 millones de dólares (nueve millones de euros) que recompensó a 103 clubes cuyos jugadoras fueron seleccionadas para el Campeonato Europeo Femenino de 2025.

Alexia Putellas, centro, del Barcelona, lleva el balón mientras Erin Cuthbert, izquierda, del Chelsea, intenta quitárselo junto con dos compañeras, durante el partido de fútbol de la primera fase de la Liga de Campeones Femenina, entre Chelsea FC y FC Barcelona, el 20 de noviembre de 2025, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung)
Barcelona ganó 664.000 dólares (567.000 euros) pagados a una tasa diaria de 1.280 dólares (1.095 euros) durante el tiempo que las jugadoras participaron en el torneo de 16 naciones en Suiza en julio.

Las estrellas españolas Aitana Bonmatí y Alexia Putellas encabezaron a diez jugadoras del ganador de tres ediciones de la Liga de Campeones Femenina en el equipo finalista derrotado, además de Keira Walsh de la campeona Inglaterra. Barcelona también contó con las delanteras Caroline Graham Hansen con Noruega, Ewa Pajor con Polonia y Sydney Schertenleib con Suiza.

Bayern Múnich fue el siguiente con 545.000 dólares (465.000 euros), incluyendo a siete en el equipo semifinalista de Alemania, Georgia Stanway de Inglaterra y la capitana de Dinamarca Pernille Harder.

Chelsea ganó 541.000 dólares (462.000 euros) y la Juventus, que proporcionó la mayor parte del equipo semifinalista de Italia, ganó 486.000 dólares (415.000 euros) de la UEFA.

Los clubes ingleses en conjunto ganaron 2,78 millones de dólares (2,37 millones de euros), los equipos alemanes obtuvieron 1,64 millones de dólares (1,4 millones de euros) y más de 1,52 millones de dólares (1,3 millones de euros) fueron para Italia.

Los clubes españoles en conjunto ganaron 1,36 millones de dólares (1,16 millones de euros), más de la mitad fueron a manos del Barcelona.

FUENTE: AP

