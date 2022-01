Baracoa: Desgarrador testimonio de madre y sus tres hijos menores que viven en la pobreza extrema

“También se me cayeron las vigas principales y se me derrumbó el piso. Fui a Vivienda y al Gobierno , planteé mi problema y la directora de Vivienda me dijo que decir que podía hacer algo por mí ahora era engañarme”, lamenta.

Asimismo, asegura que a no ser una visita del delegado de su comunidad no ha recibido ninguna atención por parte del Gobierno, Vivienda o su centro de trabajo. “No ha venido nadie a visitarme aquí en mi casa. Vino el delegado una sola vez y no ha venido más. Y él sabe en la situación en que me dejó aquí, que mi casa se me está cayendo completica, los horcones están podridos… Va a llegar el momento en que la casa nos va a caer arriba a mí y a mis hijos. Y no ha venido nadie del Gobierno ni de Vivienda a visitarme”, se queja Furones Montero.

“Busqué a un arquitecto para que me hiciera un dictamen técnico. Me lo hizo y dejé una copia en Vivienda y otra en el Gobierno hace más de cuatro semanas y tampoco han venido a visitarme aquí. A ellos parece que no les importa nada de esto. Están esperando que nos caiga la casa arriba y nos mate a mí y a mis hijos para entonces correr”, teme la joven madre.

Pese a la condición de salud de sus hijos (dos son asmáticos y otro presenta secuelas derivadas de la COVID-19) tampoco ha recibido atención de Salud Pública.

“Aquí en Baracoa los jefes no vienen a visitarte. Como ellos viven bien, ¿qué les importan lo demás? Fíjate si viven bien que sus corrales de criar los puercos están mejores que mi casa”, lamenta.

Furones Montero insiste en que las autoridades no le han brindado “ninguna ayuda”. “En mi trabajo sabían que mi casa se derrumbó y que el piso se me hundió y no vino a visitarme nadie. Nadie me dio apoyo ni nada cuando a mí se me derrumbó el piso, que tuve que levantar con dos bloques hasta que Dios permita o hasta que las gentes del Gobierno se acuerden de que yo existo”.

Pese a que el dictamen técnico elaborado por el arquitecto de la comunidad indica que su casa es inhabitable, Furones Montero sigue esperando a que las autoridades competentes le extiendan la mano. “Yo no puedo estar aquí, tienen que buscarme un local donde estar hasta que construyan mi casa. Si ellos que son el Gobierno y el Partido y lo tienen todo no me lo buscan a mí de dónde lo voy a sacar yo que no tengo ni un peso”.

Por último, la entrevistada aseguro que vive en “una situación muy grave”. “Nadie me presta ayuda ni me da atención. He ido a Vivienda y al Gobierno miles de veces y me siento decepcionada”, termina.

