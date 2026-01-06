americateve

Bar suizo donde ocurrió un incendio mortal en Año Nuevo tuvo última inspección de seguridad en 2019

Las autoridades llevaban desde 2019 sin realizar inspecciones de seguridad contra incendios en el bar suizo donde un incendio durante una fiesta de Año Nuevo dejó 40 muertos y más de 100 heridos, dijeron funcionarios locales el martes.

Varias personas, junto a las flores y velas depositadas en el exterior del bar Le Constellation en Crans-Montana, en los Alpes suizos, el 3 de enero de 2026, tras un devastador incendio que dejó decenas de fallecidos y heridos en Año Nuevo. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

Los investigadores apuntaron que creen que las bengalas encendidas colocadas sobre botellas de champaña provocaron el fuego en Le Constellation, en la ciudad turística de Crans-Montana, cuando se acercaron demasiado al techo. Las autoridades estudian si el material de insonorización en el techo cumplía con la normativa, y si el uso de bengalas estaba permitido en el lugar.

Las autoridades suizas abrieron una investigación criminal contra los gerentes del bar. Los dos son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y de provocar un incendio de forma involuntaria, de acuerdo con la fiscal jefe del cantón de Valais.

Las autoridades regionales señalaron que las inspecciones de seguridad son responsabilidad del municipio. El martes, el ayuntamiento de Crans-Montana dijo que las inspecciones en el bar, que incluían controles de seguridad contra incendios, se habían realizado en 2016, 2018 y 2019, y que se solicitaron modificaciones, pero no se había planteado ningún problema con las medidas de insonorización.

Tras consultar la documentación luego del trágico accidente, el gobierno local descubrió que “no se realizaron controles periódicos entre 2020 y 2025”, indicó el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, en una conferencia de prensa.

“Lo lamentamos esto profundamente”, dijo añadiendo que le corresponderá a las autoridades judiciales determinar qué influencia pudo haber tenido esto en la cadena de eventos que condujeron al incendio.

Féraud señaló que no podía explicar el motivo por el que no se habían realizado inspecciones de seguridad durante tanto tiempo.

En septiembre del año pasado se pidió a un experto externo que realizara un análisis de insonorización, que concluyó que el establecimiento cumplía con las normatva contra el ruido, sin hacer más observaciones, agregó.

La gravedad de las quemaduras dificultó la identificación de algunas de las víctimas del incendio que estalló alrededor de la 1:30 de la mañana del día de Año Nuevo, lo que obligó a las familias a proporcionar muestras de ADN a las autoridades.

Los investigadores concluyeron la identificación de las 40 víctimas mortales el domingo y el lunes apuntaron que se había identificado a los 116 heridos.

Según Féraud, los reportes de las inspecciones realizadas mencionaban que el bar tenía una capacidad máxima de 100 personas en la planta baja y de otras 100 en el sótano. No está claro cuántas personas había en Le Constellation cuando comenzaron las llamas y los investigadores han apuntado que es posible que nunca se conozca el dato.

El ayuntamiento dijo que el propietario del bar obtuvo un permiso para construir una terraza en 2015 y que también realizó obras en el interior del local que no requerían autorización.

Las autoridades locales apuntaron que han decidido prohibir el uso de fuegos artificiales en interiores y encargarán a una agencia externa que realice inspecciones a estos neogcios.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

