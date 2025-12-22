americateve

Banksy revela nueva obra en Londres mientras aparecen murales de figuras observando estrellas

El elusivo artista callejero Banksy pareció confirmar el lunes que un nuevo mural en Londres, que muestra a dos niños acostados y señalando hacia el cielo, es su última obra.

Personas toman fotos de un graffiti afuera de la Estación Tottenham Court en Londres, el 22 de diciembre del 2025, mientras el artista Banksy parecía confirmar que una imagen idéntica en Bayswater, en el oeste de Londres, era suya. (AP foto/Kirsty Wigglesworth)
El artista publicó dos fotos de la obra en su cuenta oficial de Instagram el lunes, horas después de que su aparición en una pared en el costado de un edificio en Bayswater, al oeste de Londres, desatara especulaciones sobre si Banksy estaba detrás de ella.

El mural en blanco y negro, pintado sobre un garaje, muestra a dos figuras vestidas con gorros y botas de invierno acostadas en el suelo, con una de ellas señalando con el dedo hacia arriba.

Una imagen idéntica apareció al pie de una torre en el centro de Londres el lunes, pero el artista del graffiti no publicó esa versión en su cuenta.

Banksy comenzó su carrera pintando con aerosol edificios en Bristol, Inglaterra, y se ha convertido en uno de los artistas más conocidos del mundo. Sus pinturas e instalaciones se venden por millones de dólares en subastas y han atraído a ladrones y vándalos.

Aunque su obra a menudo critica la política gubernamental sobre migración y guerra, la última obra de arte no parecía llevar un mensaje político evidente.

En septiembre, causó controversia con un mural que mostraba a un juez sosteniendo un mazo sobre un manifestante desarmado que sostenía un cartel salpicado de sangre.

Esa pieza, que apareció en una pared exterior de un edificio de los Tribunales Reales de Justicia, fue rápidamente cubierta y las autoridades dijeron que tenía que ser removida debido a la importancia histórica del edificio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

