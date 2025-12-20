americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bangladesh llora a activista caído mientras aumentan tensiones antes de elecciones

DACA, Bangladesh (AP) — Cientos de miles de personas asistieron el sábado al funeral de un destacado activista bangladesí que murió a causa de heridas de bala sufridas en un ataque en Daca a principios de este mes, mientras las tensiones políticas se apoderaban del país antes de las elecciones.

El funeral del activista bangladeshí Sharif Osman Hadi, quien murió por heridas de bala sufridas en un ataque en Daca, afuera de la sede del parlamento en Daca, Bangladesh, el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Mahmud Hossain Opu)
El funeral del activista bangladeshí Sharif Osman Hadi, quien murió por heridas de bala sufridas en un ataque en Daca, afuera de la sede del parlamento en Daca, Bangladesh, el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Mahmud Hossain Opu) AP

Sharif Osman Hadi, quien participó en el levantamiento político del año pasado que puso fin al gobierno de 15 años de la ex primera ministra Sheikh Hasina, murió en un hospital en Singapur el jueves después de haber sido baleado el 12 de diciembre en Daca.

La policía informó que había identificado a los sospechosos y que el tirador probablemente había huido a India, donde Hasina ha estado en el exilio. Ello provocó una nueva disputa diplomática con India y llevó a Nueva Delhi a convocar esta semana al enviado de Bangladesh. Bangladesh también convocó al enviado indio a Daca.

La seguridad fue estricta en Daca el sábado mientras se realizaban las oraciones fúnebres fuera del complejo del Parlamento de la nación.

El cuerpo de Hadi regresó el viernes por la noche, y el sábado fue declarado día de luto nacional.

Hadi era portavoz del grupo cultural Inqilab Moncho, que dijo que sería enterrado en el campus de la Universidad de Daca junto al poeta nacional del país, Kazi Nazrul Islam.

Los dolientes llevaban banderas de Bangladesh y coreaban consignas, como "Seremos Hadi, lucharemos década tras década" y "No dejaremos que la sangre de Hadi sea en vano".

La noticia de su muerte el jueves por la noche desencadenó violencia, con grupos de manifestantes atacando e incendiando las oficinas de dos importantes diarios nacionales. El líder interino del país, el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, ha instado a la gente a mantener la calma.

Hadi era un feroz crítico tanto de la vecina India como de Hasina, quien ha estado en el exilio desde el 5 de agosto de 2024, cuando huyó de Bangladesh. Hadi había planeado postularse como candidato independiente en una importante circunscripción en Daca en las próximas elecciones nacionales en febrero.

Bangladesh ha estado atravesando una transición crítica bajo Yunus en un intento por regresar a la democracia a través de las próximas elecciones. Pero el gobierno ha sido del partido Liga Awami de Hasina, que es uno de los dos principales partidos políticos.

El archirrival de Hasina, el Partido Nacionalista de Bangladesh de la ex primera ministra Khaleda Zia, es el otro partido clave, que espera formar el próximo gobierno. El partido Jamaat-e-Islami, el partido islamista más grande del país con una oscura historia relacionada con la guerra de independencia de la nación en 1971, lidera una alianza para abrirse un mayor espacio político en ausencia del partido de Hasina y sus aliados.

Hasina ha sido condenada a muerte por cargos de crímenes contra la humanidad, pero India no ha respondido a las repetidas solicitudes para su extradición.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Destacados del día

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Cuba anuncia una guerra sin cuartel contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

Cuba anuncia una "guerra sin cuartel" contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

TRUMP suspende la lotería de green cards tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

TRUMP suspende la lotería de 'green cards' tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter