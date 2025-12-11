americateve

Bangladesh celebrará sus primeras elecciones desde alzamiento popular

DACA, Bangladesh (AP) — Las próximas elecciones nacionales de Bangladesh se llevarán a cabo el 12 de febrero, 18 meses después de que la primera ministra Sheikh Hasina fuera derrocada mediante un levantamiento masivo tras semanas de violencia que dejaron cientos de muertos y miles de heridos.

ARCHIVO - Tulip Siddiq, izquierda, sonríe junto a la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, en el Kremlin de Moscú, Rusia, el 15 de enero de 2013. (Foto AP/Mikhail Metzel, Pool, archivo)
El director de la comisión electoral, A. M. M. Nasir Uddin, confirmó la fecha el jueves en un discurso televisado a la nación.

Las últimas elecciones del país se celebraron en enero de 2024, cuando Hasina regresó al poder por cuarta vez consecutiva. Las elecciones de 2024 fueron controvertidas y boicoteadas por los principales rivales de Hasina, quienes acusaron a su administración de manipular el voto.

Hasina huyó del país hacia India el 5 de agosto tras las enormes protestas del verano pasado, y ha estado en el exilio desde entonces.

Un gobierno interino encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus ha estado dirigiendo el país desde el 8 de agosto de 2024. La administración liderada por Yunus ha prohibido todas las actividades del partido Liga Awami de Hasina, lo que significa que el antiguo partido gobernante no podrá participar en la contienda.

Las nuevas elecciones serán las decimoterceras desde que el país obtuvo su independencia de Pakistán a través de una sangrienta guerra en 1971.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

