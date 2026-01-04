americateve

Bane y Banchero ayudan a Magic a vencer 135-127 a Pacers en su 12ª derrota consecutiva

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Desmond Bane anotó el domingo 31 puntos, Paolo Banchero añadió 28 puntos y 12 rebotes, y el Magic de Orlando le propinó su duodécima derrota consecutiva de 135-127 a los Pacers de Indiana.

Desmond Bane (3), base del Magic de Orlando, se dirige a la canasta defendido por el base Johnny Furphy (12), de los Pacers de Indiana, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, hoy domingo 4 de enero de 2026, en Orlando, Florida. (AP Photo/Kevin Kolczynski)
Desmond Bane (3), base del Magic de Orlando, se dirige a la canasta defendido por el base Johnny Furphy (12), de los Pacers de Indiana, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, hoy domingo 4 de enero de 2026, en Orlando, Florida. (AP Photo/Kevin Kolczynski) AP

Anthony Black sumó 27 puntos y diez asistencias para el Magic, que venció a los Pacers por segunda vez en cinco días.

Pascal Siakam lideró a Indiana con 34 puntos. Aaron Nesmith tuvo 25 puntos y ocho asistencias, y Andrew Nembard añadió 20 puntos y 11 asistencias para los Pacers, que lanzaron con un 55,2 % después de llegar al juego con el peor porcentaje de tiros de campo de la NBA (43,8%).

Orlando lanzó con un 56% en general e hizo 15 de 32 triples (46,9%).

Siete meses después de jugar en las Finales de la NBA, los Pacers, diezmados por las lesiones, igualaron un récord de franquicia de 43 años con su duodécima derrota consecutiva. Dos de sus últimas tres derrotas fueron contra el Magic, incluyendo una decisión de 112-110 el 31 de diciembre en Indianápolis.

Bane anotó nueve puntos durante una racha de 17-0 que borró una ventaja temprana de 12 puntos de los Pacers.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

