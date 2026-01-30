americateve

Bane lidera la remontada del Magic en el último cuarto para vencer 130-120 a los Raptors

ORLANDO (AP) — Desmond Bane anotó 16 de sus 32 puntos en el último cuarto para ayudar al Magic de Orlando a superar un déficit de 13 unidades para vencer el viernes 130-120 a los Raptors de Toronto.

El alero del Magic de Orlando Paolo Banchero lanza el balón sobre el alero de los Raptors de Toronto Sandro Mamukelashvili el viernes 30 de enero del 2026. (AP Foto/John Raoux)
El alero del Magic de Orlando Paolo Banchero lanza el balón sobre el alero de los Raptors de Toronto Sandro Mamukelashvili el viernes 30 de enero del 2026. (AP Foto/John Raoux)

Paolo Banchero añadió 20 tantos, diez rebotes y seis asistencias para Orlando. Wendell Carter Jr. sumó 23 puntos y siete rebotes, y Anthony Black tuvo 25 unidades y seis asistencias en la segunda victoria consecutiva del Magic después de cuatro derrotas seguidas.

Brandon Ingram anotó 35 puntos para los Raptors, que llegaron a liderar por hasta 14 al final del tercer cuarto y buscaban su quinta victoria consecutiva como visitantes. Scottie Barnes terminó con 19 puntos, nueve rebotes, seis asistencias y cuatro bloqueos.

Ingram y Barnes anotaron casi todos los tiros en una racha de 19-8 que cerró el tercer cuarto con los Raptors liderando 99-86.

Bane encestó tres tiros consecutivos, incluyendo un par de triples, en un estallido en el último cuarto que ayudó al Magic a despegarse de un empate 104-104.

Los cinco titulares de Toronto anotaron en cifras dobles y Ja'Kobe Walter salió del banquillo para anotar 13 puntos.

