Bancos chinos tratan de calmar temores sobre deuda

Otros, incluyendo el Shanghai Pudong Development Bank Ltd., no ofrecieron cifras financieras, pero dijeron que sus préstamos eran pequeños, vinculados con proyectos individuales y asegurados con derechos a tierra. El banco Pudong dijo que estaba en "comunicación estrecha” con Evergrande.

El Changshu Rural Commercial Bank Co. en la provincia oriental de Jiangsu dijo que Evergrande le debe 3,9 millones de yuanes (600.000 dólares). Los mayores bancos comerciales del estado, incluyendo el Industrial and Commercial Bank of China Ltd., no respondieron a preguntas.

Evergrande fue sorprendido por los límites más estrictos a la deuda impuestos el año pasado por los reguladores, que tratan de reducir los crecientes niveles de deuda que el gobernante Partido Comunista teme pudieran lastrar la economía, que ya está en una declinación a largo plazo.