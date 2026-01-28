Banchero y Black guían a Magic hacia victoria 133-124 sobre Heat, para romper racha de 4 derrotas

Compartir en:









Paolo Banchero, del Magic de Orlando, salta hacia el aro frente al mexicano Jaime Jáquez Jr. (11), del Heat de Miami, en el duelo del miércoles 28 de enero de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Desmond Bane terminó con 23 puntos al atinar 10 de 16 disparos, en tanto que Jalen Suggs añadió 16 tantos a la causa del Magic, que tiene un récord de 3-0 contra el Heat esta temporada.

Simone Fontecchio anotó 23 puntos en 19 minutos por el Heat. Norman Powell añadió 22 tantos y Bam Adebayo sumó 21.

Franz Wagner (esguince en el tobillo izquierdo) se perdió su cuarto partido consecutivo por el Magic, mientras que Miami no contó con Tyler Herro (lesión de costillas) y Davion Mitchell (hombro).

El inicio del encuentro se retrasó siete minutos porque uno de los aros estaba desnivelado.

El Magic montó una racha de 14-0 en el cuarto periodo y tomó una delantera de 121-104 con 5:47 minutos restantes antes de que el Heat se recuperara y se acercara a 128-122 por medio de una jugada de tres puntos de Powell con 1:25 por jugar. Banchero y Suggs convirtieron dos tiros libres cada uno en el último minuto para asegurar la victoria.

Orlando terminó con 36 asistencias y atinó 16 de 38 disparos desde la línea de tres puntos.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP