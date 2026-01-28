americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Banchero y Black guían a Magic hacia victoria 133-124 sobre Heat, para romper racha de 4 derrotas

MIAMI (AP) — Paolo Banchero anotó 31 puntos y consiguió 12 rebotes, Anthony Black sumó 26 unidades y el Magic de Orlando venció el miércoles 133-124 al Heat de Miami para romper una racha de cuatro tropiezos consecutivos.

Paolo Banchero, del Magic de Orlando, salta hacia el aro frente al mexicano Jaime Jáquez Jr. (11), del Heat de Miami, en el duelo del miércoles 28 de enero de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier)
Paolo Banchero, del Magic de Orlando, salta hacia el aro frente al mexicano Jaime Jáquez Jr. (11), del Heat de Miami, en el duelo del miércoles 28 de enero de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Desmond Bane terminó con 23 puntos al atinar 10 de 16 disparos, en tanto que Jalen Suggs añadió 16 tantos a la causa del Magic, que tiene un récord de 3-0 contra el Heat esta temporada.

Simone Fontecchio anotó 23 puntos en 19 minutos por el Heat. Norman Powell añadió 22 tantos y Bam Adebayo sumó 21.

Franz Wagner (esguince en el tobillo izquierdo) se perdió su cuarto partido consecutivo por el Magic, mientras que Miami no contó con Tyler Herro (lesión de costillas) y Davion Mitchell (hombro).

El inicio del encuentro se retrasó siete minutos porque uno de los aros estaba desnivelado.

El Magic montó una racha de 14-0 en el cuarto periodo y tomó una delantera de 121-104 con 5:47 minutos restantes antes de que el Heat se recuperara y se acercara a 128-122 por medio de una jugada de tres puntos de Powell con 1:25 por jugar. Banchero y Suggs convirtieron dos tiros libres cada uno en el último minuto para asegurar la victoria.

Orlando terminó con 36 asistencias y atinó 16 de 38 disparos desde la línea de tres puntos.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

Destacados del día

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter