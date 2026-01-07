americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Banchero atina triple en la prórroga y Magic vence a Nets por 104-103

NUEVA YORK (AP) — Paolo Banchero encestó un triple al sonar la bocina en tiempo extra para darle el miércoles al Magic de Orlando un triunfo de 104-103 sobre los Nets de Brooklyn.

Paolo Banchero (derecha), del Magic de Orlando, es felicitado tras lograr el triple de la victoria en tiempo extra sobre los Nets de Brooklyn, el miércoles 7 de enero de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)
Paolo Banchero (derecha), del Magic de Orlando, es felicitado tras lograr el triple de la victoria en tiempo extra sobre los Nets de Brooklyn, el miércoles 7 de enero de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Dos noches después de caer ante el modesto Washington, el Magic superó a los Nets por octava vez consecutiva, mejorando su récord a 21-17.

El italiano Banchero anotó 30 puntos para liderar a Orlando. Wendell Carter Jr. sumó 20, el brasileño Tristan da Silva añadió 14 y Noah Penda finalizó con 13.

En el tiempo extra, Egor Demin encestó un triple con 1:07 minutos por jugar para darle a Brooklyn una delantera de 100-99. Carter devolvió la ventaja a Orlando con una clavada a 16 segundos del final.

Demin respondió con otro triple a 3,6 segundos de la conclusión para poner el marcador 103-101, y Banchero terminó el encuentro con un tiro de 26 pies que entró tras rebotar en el tablero.

Después de que Brooklyn se acercó a 91-90 en el tiempo regular con un tiro de Noah Clowney, Da Silva anotó con una clavada para Orlando a 17 segundos del final. Demin encestó un triple con seis segundos restantes para empatar, y Banchero falló un tiro de 30 pies al sonar la bocina.

Michael Porter Jr. lideró a Brooklyn con 34 puntos y Demin agregó 18. Los Nets venían de una victoria en casa sobre Denver el domingo. Tienen un récord de 11-13.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución
ULTIMA HORA

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter