"Me estoy aliviando": J Balvin demostró mejoría en su estado de salud mental

En los clips, se ve al intérprete de ‘Mi gente’ un poco más animado ante su progreso y sin dar muchos detalles, confesó que se siente mejor.

«Les voy a decir una cosa y solamente la voy a decir una vez, me estoy aliviando. ¿Ustedes saben qué significa eso?, ustedes no saben qué significa eso. No estamos listos para esa conversación», comentó el artista.

Por ultimo envió un mensaje apelando a su fe y bromeado sobre que todavía no podía ponerse a celebrar antes de tiempo.

«No voy a celebrar porque después se me acaba el efecto. Eres grande y Dios siempre contigo, eres un ser de luz, eres muy humilde. Métele mucho amor a Dios que él te ama inmensamente y serás muy muy feliz», finalizó.