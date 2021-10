J Balvin rompió el silencio ante las críticas por "Perra", su canción con Tokischa

«Vengo a hablarles del vídeo de «Perra». Primero quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, expresamente las mujeres y la comunidad negra. Eso no es parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración. Como siempre me ha gustado apoyar a los nuevos talentos, en este caso Tokischa. Una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres», dijo el reguetonero en el vídeo que publicó hablando sobre el clip musical, donde también explica que él mismo decidió quitar el videoclip de su canal de Youtube «como forma de respuesta y respeto».