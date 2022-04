J Balvin sobre Residente: "Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar"

J Balvin, si bien no respondió de frente con una canción en contra de René, dejó algunos pequeños comentarios en sus redes sociales, sin inmiscuirse en la polémica desatada sobre la canción. Incluso, pese a que ya han pasado varias semanas, no ha hablado directamente sobre la canción de Residente. Por el contrario, siguió trabajando en su música y publicó una doble colaboración con el cantante británico Ed Sheraan. El puertorriqueño, por su parte, ha tenido una serie de conciertos en los que también ha cantado la Session de Bizarrap, así como también publicó su más reciente sencillo, que haría parte de su siguiente álbum de estudio, llamado ‘This is not América’.