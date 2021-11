¿Qué pasa con los balseros cubanos que tocan tierra en Estados Unidos? Abogado da detalles

“La primera es que la mayoría son extranjeros presentes en los Estados Unidos y el juez tiene jurisdicción para dar una fianza lo que les permite pedir asilo en el futuro, aunque la fianza del juez no significa una entrada legal a los Estados Unidos”, señaló Allen.

Balseros cubanos

El abogador añadió que ganar asilo político por parte de un cubano en este país no es sencillo y “la gran mayoría va a perder”.

“La segunda es que le otorguen una 220a, I-94 (en algunos casos) o un parol. Estas son posibles que les den la oportunidad de obtener al año y un día la residencia en los Estados Unidos”, añadió.

En el caso de aquellos migrantes cubanos que logran entrar al país y no son capturados por las autoridades americanas, el abogado recomienda que apliquen en menos de un año para el asilo político ya que es la única manera de obtener un estatus legal, y la posibilidad de que los detengan es muy pequeña.

“Es más, no vale la pena detenerlos ya que están en un proceso de asilo, y lo que va a ocurrir es que los van a enviar a la corte para que peleen su asilo frente a un juez”, comentó.

En el caso de no hacer esta gestión, no van a poder solicitar ni asilo político ni la ley de ajuste cubano al año y un día, ya que no han hecho “la entrada legal después de inspección”, y van a tener que esperar en condición de indocumentado a que se realice alguna reforma migratoria que los favorezca.

A pesar de que la migración marítima había disminuido a los Estados Unidos después de que el presidente Barack Obama derogara en 2017 la ley de “pies secos y pies mojados”, la cual les permitía a los cubanos que tocaran suelo norteamericano permanecer en el país; durante el año