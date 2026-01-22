americateve

Ball regresa al quinteto inicial y lidera el inicio rápido de Hornets, que aplastan 124-97 a Magic

ORLANDO (AP) — LaMelo Ball regresó a la alineación titular de Charlotte y anotó 16 puntos, repartió siete asistencias y capturó seis rebotes para que los Hornets aplastaran el jueves 124-97 al Magic de Orlando.

Charles Lee, entrenador de los Hornets de Charlotte, da instrucciones al base LaMelo Ball, en el partido del jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/Phelan M. Ebenhack)
Ball, quien la noche anterior tuvo una de las peores actuaciones en el tiro de su carrera al salir desde el banquillo como parte de un plan para gestionar sus minutos, acertó seis de 12 disparos de campo y cuatro de ocho desde la línea de tres puntos contra Orlando. En la derrota del miércoles ante Cleveland, la tercera selección del draft de 2020 terminó con dos puntos tras encestar apenas uno de 15 tiros, incluyendo 0 de 10 triples.

Brandon Miller anotó 20 puntos para liderar el esfuerzo equilibrado de Charlotte. Collin Sexton salió desde el banquillo y anotó 12 de sus 19 puntos en la primera mitad.

Kon Knueppel y Tidjane Salaunadded añadieron 13 cada uno, mientras que Miles Bridges, Moussa Diabate y Ryan Kalkbrenner anotaron diez por cabeza.

Paolo Banchero consiguió 23 puntos, y Desmond Bane añadió 21 por el Magic. Moritz Wagner anotó 14, Noah Penda añadió 13 y Jeff Howard finalizó con diez.

De vuelta en la alineación titular, Ball jugó un papel importante en el rápido inicio de los Hornets que faltó contra Cleveland la noche anterior, cuando estaban detrás por 21 puntos en el primer cuarto. Ball anotó ocho puntos en siete minutos al atinar sus tres disparos, incluyendo dos de dos de larga distancia.

Charlotte tomó una delantera de 35-20 después de un período.

