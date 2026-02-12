americateve

Bajan solicitudes de asistencia pública por desempleo en EEUU, siguen a niveles sanos

WASHINGTON (AP) — La cantidad de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo disminuyó la semana pasada y se mantuvo dentro del rango históricamente saludable de los últimos años.

Una feria de empleo en Dallas el 14 de enero del 2026. (AP foto/LM Otero)
Una feria de empleo en Dallas el 14 de enero del 2026. (AP foto/LM Otero) AP

Las solicitudes de ayuda por desempleo para la semana que terminó el 7 de febrero bajaron en 5.000, a 227.000, frente a la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Esa cifra está básicamente en línea con las 226.000 nuevas solicitudes que los analistas encuestados por la firma de datos FactSet habían pronosticado.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo se consideran representativas de los despidos y se acercan a un indicador casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semanal, subió en 7.000, a 219.500.

El número total de estadounidenses que presentaron solicitudes de prestaciones por desempleo para la semana anterior, que terminó el 31 de enero, aumentó en 21.000, a 1,86 millones, indicó el gobierno.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

