Bajan las solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU

La cantidad de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo en la semana que terminó el 14 de febrero disminuyó en 23.000, a 206.000, frente a la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Analistas encuestados por la firma de datos FactSet esperaban 225.000 nuevas solicitudes.

Las solicitudes son un barómetro de los despidos y miden en tiempo real la salud del mercado laboral.

El Departamento de Trabajo informó a principios de este mes que los empleadores de Estados Unidos añadieron 130.000 empleos en enero, una cifra sólida, y que la tasa de desempleo bajó a 4,3% desde 4,4%. Sin embargo, revisiones del gobierno recortaron las nóminas de Estados Unidos de 2024-2025 en cientos de miles, reduciendo el número de empleos creados el año pasado a apenas 181.000. Eso equivale a aproximadamente un tercio de los 584.000 informados previamente y es el nivel más débil desde el año de la pandemia de 2020.

Aunque los despidos semanales se han mantenido en un rango históricamente bajo, en su mayoría entre 200.000 y 250.000 durante los últimos años, varias empresas de alto perfil han anunciado recortes recientemente, entre ellas UPS, Amazon, Dow y The Washington Post en las últimas semanas.

El aumento de anuncios de despidos en el último año, combinado con los propios informes gubernamentales lentos sobre el mercado laboral, ha dejado a los estadounidenses cada vez más pesimistas sobre la economía, aunque esta registra un crecimiento sólido.

El Departamento de Trabajo también informó recientemente que las vacantes cayeron en diciembre al nivel más bajo en más de cinco años.

Los datos del último año han revelado en términos generales un mercado laboral en el que la contratación se ha desacelerado claramente, lastrada por la incertidumbre avivada por los aranceles del presidente Donald Trump y por los efectos persistentes de las altas tasas de interés que la Reserva Federal impulsó en 2022 y 2023 para contener un repunte de la inflación provocado por la pandemia.

Los economistas están divididos sobre si las ganancias de empleo de enero, más fuertes de lo esperado, son un hecho aislado o posiblemente la primera señal de un mercado laboral en recuperación, lo que podría llevar a la Reserva Federal a retrasar aún más nuevos recortes de su tasa de interés clave.

Algunos funcionarios de la Fed han argumentado específicamente que la débil contratación del año pasado muestra que los costos de endeudamiento están pesando sobre el crecimiento y desalentando a las empresas a expandirse. Un repunte sostenido de la contratación podría socavar esa teoría.

El informe del jueves mostró que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes del subsidio por desempleo, que atenúa parte de la volatilidad semanal, disminuyó en 1.000, a 219.000.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo en la semana anterior, que terminó el 7 de febrero, aumentó a 1,87 millones, 17.000 más que la semana previa, indicó el gobierno.

