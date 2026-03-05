Bailey anota récord personal de 32 y Jazz vence 122-112 a Wizards en debut de Young en Washington

Compartir en:









Trae Young camina hacia la cancha para iniciar su primer juego con los Wizards de Washington durante la primera mitad de un juego de basquetbol de la NBA contra el Jazz de Utah, el jueves 5 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/John McDonnell) AP

Young, quien fue traspasado de Atlanta a Washington en enero, sumó 12 puntos y seis asistencias mientras jugaba apenas 19 minutos. Había estado fuera por lesiones en la rodilla y el cuádriceps y tenía una restricción de minutos.

Juju Reese aportó 18 puntos y 20 rebotes para los Wizards, que han perdido siete seguidos. Utah, por su parte, cortó una racha de siete derrotas.

Bailey, seleccionado por el Jazz con la quinta elección del draft del año pasado —un puesto por delante de donde eligió Washington—, encestó siete triples y superó su anterior tope de 25 puntos.

Washington llegó al partido con el cuarto peor récord de la NBA, a 1 1/2 juegos de Utah. Los Wizards podrían perder su selección de primera ronda este año si cae fuera de los ocho primeros.

Reese, hermano de la estrella de la WNBA Angel Reese, firmó con los Wizards un contrato de doble vía la semana pasada y ahora tiene la mayor cifra de rebotes de cualquier novato en un partido esta temporada. ___

FUENTE: AP