Bagdad afirma que procesará a milicianos de Estado Islámico trasladados de Siria a Irak

Una vista aérea del complejo penal en la localidad de Shaddadeh, en el nordeste de Siria, el martes 20 de enero de 2026, al día siguiente de que el Ministerio sirio del Interior dijera que miembros del grupo Estado Islámico escaparon del lugar durante enfrentamientos con las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos. (AP Foto/Ghaith Alsayed) AP

El anuncio del máximo órgano judicial de Irak se produjo tras una reunión de altos funcionarios políticos y de seguridad que discutieron la transferencia en curso de unos 9.000 detenidos de EI que han estado retenidos en Siria desde el colapso del grupo armado allí en 2019.

La necesidad de trasladarlos surgió después de que las nuevas fuerzas gubernamentales de Siria expulsaron el mes pasado a los combatientes liderados por kurdos sirios —que fueron los principales aliados de Estados Unidos en la lucha contra EI— de áreas del noreste de Siria que habían controlado durante años y donde custodiaban campos que albergaban prisioneros del grupo EI.

Las tropas sirias tomaron el extenso campo de Al-Hol —que alberga a miles de personas, principalmente familias de milicianos del EI— de la fuerza liderada por los kurdos, que se retiró como parte de un alto el fuego. Las tropas también tomaron el control el lunes pasado de una prisión en la ciudad nororiental de Shaddadeh, de donde algunos detenidos del EI habían escapado durante los combates. Medios estatales sirios informaron más tarde que muchos fueron recapturados.

Ahora, los enfrentamientos entre el ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos, han generado temores de que el EI active sus células durmientes en esas áreas y de que los detenidos de EI escapen. El gobierno sirio, bajo su acuerdo inicial con los kurdos, dijo que asumiría la responsabilidad de los prisioneros.

A Bagdad le preocupa especialmente que los detenidos del EI huidos se reagrupen y amenacen la seguridad de Irak y su lado de la vasta frontera entre Siria e Irak.

Una vez en Irak, los prisioneros del EI acusados de terrorismo serán investigados por las fuerzas de seguridad y juzgados en tribunales nacionales, dijo el Consejo Supremo Judicial de Irak.

El ejército de Estados Unidos comenzó el proceso de transferencia el viernes con los primeros prisioneros del EI trasladados de Siria a Irak. El domingo fueron transferidos otros 125 prisioneros, según dos funcionarios de seguridad iraquíes que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.

Hasta ahora, 275 prisioneros han llegado a Irak, un proceso que los funcionarios dicen ha sido lento ya que el ejército de Estados Unidos los ha estado transportando por aire.

Tanto Damasco como Washington han acogido con satisfacción la oferta de Bagdad de trasladar a los prisioneros a Irak.

El parlamento de Irak se reunirá más tarde el domingo para discutir los acontecimientos en Siria, donde sus fuerzas gubernamentales están presionando para aumentar su presencia a lo largo de la frontera.

Los combates entre el gobierno sirio y las FDS se han detenido en su mayoría con un alto el fuego que se extendió recientemente. Según el Ministerio sirio de Defensa, la tregua se extendió para apoyar la operación de transferencia en curso por parte de las fuerzas estadounidenses.

El grupo Estado Islámico fue derrotado en Irak en 2017, y en Siria dos años después, pero las células durmientes del EI aún llevan a cabo ataques mortales en ambos países. Como un aliado clave de Estados Unidos en la región, las FDS jugaron un papel importante en la derrota de EI.

Durante las batallas contra el grupo, miles de extremistas y decenas de miles de mujeres y niños vinculados a ellos fueron capturados y retenidos en prisiones y en el campo de Al-Hol. El extenso campo de Al-Hol alberga a miles de mujeres y niños.

El año pasado, las tropas estadounidenses y sus combatientes socios de las FDS detuvieron a más de 300 milicianos de EI en Siria y mataron a más de 20. Una emboscada en diciembre por milicianos del EI mató a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil estadounidense en Siria.

Chehayeb informó desde Beirut.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP