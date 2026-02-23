BAFTA y BBC se disculpan por insulto racista durante la gala de premios

Michael B. Jordan posa para los fotógrafos a su llegada a la 79na edición de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el domingo 22 de febrero de 2026. (Foto AP/Alberto Pezzali) AP

El activista por el síndrome de Tourette que gritó el insulto afirmó que estaba “profundamente mortificado” y que lo que dijo “no es un reflejo de mis creencias personales”.

La palabra, sumamente ofensiva, pudo escucharse al momento en que las estrellas de “Sinners” Michael B. Jordan y Delroy Lindo, ambos negros, presentaban el premio a los mejores efectos visuales durante la ceremonia del domingo. El presentador Alan Cumming había dicho antes al público que el defensor del síndrome de Tourette, John Davidson, estaba entre los asistentes.

El incidente llevó a la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión a disculparse por un “lenguaje ofensivo que conlleva un trauma y un dolor incomparables para tantos”, y añadió: “Nos gustaría agradecer a Michael y Delroy por su increíble dignidad y profesionalismo”.

Davidson, un activista escocés por las personas con síndrome de Tourette que inspiró la película nominada al BAFTA “I Swear”, señaló en un comunicado el lunes que estaba “profundamente mortificado si alguien considera que mis tics involuntarios son intencionales o que tienen algún significado”.

“Entendemos profundamente que estas palabras pueden causar dolor, pero al mismo tiempo es vital que el público comprenda una verdad fundamental sobre el síndrome de Tourette: los tics son involuntarios. No son un reflejo de las creencias, intenciones o el carácter de una persona”, manifestó Emma McNally, directora ejecutiva de Tourettes Action.

El síndrome de Tourette, un trastorno del neurodesarrollo, se caracteriza por movimientos o sonidos repentinos e involuntarios llamados tics, que tienden a aumentar y disminuir, pero pueden empeorar con la emoción o la ansiedad, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Pueden parecer intencionales, pero no lo son, y la página de información sobre Tourette del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los NIH indica que las personas que intentan suprimirlos a menudo reportan una acumulación de tensión antes de que estalle un tic.

La Tourette Association of America indica que alrededor del 10-15% de las personas con el síndrome experimenta un tipo de tic vocal llamado coprolalia: groserías involuntarias, insultos u otras palabras o frases socialmente inaceptables.

Se escucharon varios gritos durante la primera parte de la ceremonia, aunque lo que se dijo no fue inteligible para un reportero de The Associated Press en la sala de prensa.

Después que se gritara el insulto durante la presentación de Jordan y Lindo, Cumming se disculpó ante el público en el Royal Festival Hall de Londres por el “lenguaje fuerte y ofensivo”.

Cumming explicó: “El síndrome de Tourette es una discapacidad y los tics que han escuchado esta noche son involuntarios, lo que significa que la persona que tiene síndrome de Tourette no tiene control sobre su lenguaje. Pedimos disculpas si se sintieron ofendidos”.

Davidson indicó en su comunicado: “Elegí salir del auditorio temprano, ya iniciada la ceremonia, porque era consciente de la angustia que mis tics estaban causando”.

El epíteto pudo escucharse cuando la BBC emitió la ceremonia unas dos horas después del evento en vivo. La cadena se disculpó por no haberlo eliminado en la edición antes de la transmisión, aunque la palabra ofensiva todavía podía escucharse en su servicio de streaming iPlayer el lunes por la mañana. Más tarde se retiró el programa, y la BBC dijo que el insulto sería eliminado.

“Algunos espectadores pudieron haber escuchado lenguaje fuerte y ofensivo durante los Premios de Cine Bafta”, señaló la BBC en un comunicado. “Esto surgió de tics verbales involuntarios asociados con el síndrome de Tourette y, como se explicó durante la ceremonia, no fue intencional.

“I Swear” ganó dos BAFTA, incluido el de mejor actor para Robert Aramayo, quien interpreta a Davidson.

Representantes de la película y de Jordan y Lindo no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La periodista médica de The Associated Press Lauran Neergaard en Washington y la periodista Jocelyn Noveck en París contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP