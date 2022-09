«Un Verano Sin Ti» de Bad Bunny se convierte en el álbum que más tiempo lleva en el número 1 en más de cinco años

«Un Verano Sin Ti» de Bad Bunny ha conseguido otra semana no consecutiva en el número 1 – su undécima vez en el primer puesto de las 19 semanas desde su lanzamiento. Desde que «Views» de Drake registró 13 semanas no consecutivas en el número 1 en 2016 no se había alcanzado una hazaña similar.