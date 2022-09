El homenaje de Elvis Crespo a Bad Bunny en los Billboard 2022

Y no solo eso: el cantante de merengue también interpretó su clásico ‘Suavemente’, cuyo videoclip inspiró el material audiovisual del mencionado tema del ‘Conejo Malo’.

El cantante Elvis Crespo expresó su agradecimiento con Bad Bunny por el homenaje que le rindió a su tema ‘Suavemente’ con el lanzamiento del videoclip del tema ‘Neverita’. A través de redes sociales, el merenguero aseguró que le había encantado el material estrenado por el popular ‘Conejo Malo’.

“Ayer me entero de que Benito lanza una canción de su álbum, ‘Un verano sin ti’, que se titula ‘Neverita’, y utilizó visuales inspirados en el video de ‘Suavemente’. De veras que me gustó muchísimo, me encantó”, dijo el intérprete en agosto pasado en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Fuente: lapatilla.com