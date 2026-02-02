Bad Bunny triunfa en los Grammy 2026, un impulso en un momento difícil para los latinos en EEUU

Bad Bunny acepta el premio al álbum del año por "Debí Tirar Más Fotos" durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Al mismo tiempo, los Grammy, un lugar que históricamente no se conoce por mensajes políticos fervientes, estuvieron llenos de celebridades que se pronunciaron contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). De los nueve premios televisados entregados a siete artistas diferentes, casi la mitad abordaron la inmigración en sus discursos de aceptación.

Los Premios Grammy han sido criticados durante mucho tiempo por la falta de diversidad, con un historial de artistas de color, mujeres, raperos, latinos y de R&B ignorados en las categorías principales.

Sin embargo, en los últimos años, esa reputación ha comenzado a ser desafiada a medida que la Academia de la Grabación trabajó para agregar miles de nuevos votantes de diversos orígenes. Los resultados son notables: se añadieron 3.800 nuevos miembros a la Academia de la Grabación en 2025. De ellos, el 50% tiene 39 años o menos, el 58% son personas de color y el 35% se identifican como mujeres. El año pasado, todos los miembros votantes de los Latin Grammy fueron invitados a unirse a la Academia de la Grabación, aunque no está claro cuántos se convirtieron en votantes de los Grammy.

La ceremonia de los Grammy 2025 pareció reflejar estas dinámicas cambiantes también, ya que Beyoncé y Kendrick Lamar ganaron en categorías importantes. Y en 2026, esa tendencia parece haber continuado.

Bad Bunny es uno de los pocos ganadores latinos del álbum del año, una lista corta que incluye a Santana en 2000 por "Supernatural" y a Stan Getz y João Gilberto por "Getz/Gilberto" en 1965.

"Hay tanta música latina increíble que ha sido pasada por alto y eso es parte de lo que hace tan hermoso este momento", dice Vanessa Díaz, coautora de "P FKN R: How Bad Bunny Became the Global Voice of Puerto Rican Resistance" (P FKN R: Cómo Bad Bunny se convirtió en la voz global de la resistencia puertorriqueña). "Y por eso se siente como una victoria".

De acuerdo con varios indicadores, "Debí tirar más fotos" fue el lanzamiento más reproducido de 2025 a nivel mundial. Pero no es solo una historia de éxito comercial, es una historia artística.

El álbum es una carta de amor a Puerto Rico que combina la tradición folclórica en géneros locales boricuas como la bomba, plena, salsa y música jíbara con estilos contemporáneos, reconocidos internacionalmente como el reggaetón, trap y pop electrónico. Esa combinación de lo nuevo y lo viejo es algo que la Academia de la Grabación ha celebrado históricamente, te estamos mirando, ganchos retro de Bruno Mars, pero ser reconocido por un lanzamiento completamente en español es un territorio inexplorado.

El álbum también es político, pero sus mensajes no son exclusivos de la identidad puertorriqueña o incluso latina, dice Albert Laguna, profesor asociado de etnicidad, raza y migración y estudios americanos en Yale. "Las letras de este álbum se alinean con luchas globales", dice. Toma, por ejemplo, "Lo que le pasó a Hawaii", un grito de guerra por la autonomía cultural en una era de neocolonialismo.

Bad Bunny ganó con un álbum que define su carrera en el año de su elegibilidad, a diferencia de la victoria de "Cowboy Carter" de Beyoncé en 2025, que algunos vieron como un intento de la Academia de la Grabación de corregir el rumbo después de no otorgarle el premio principal en años anteriores, como en 2017 cuando "Lemonade" fue nominado, o en 2023 cuando "Renaissance" fue elegible.

En el caso de Bad Bunny, la Academia de la Grabación está encontrando el momento de la cultura pop donde está, celebrando a un artista en el pico de su popularidad: la próxima semana Bad Bunny actuará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, un evento que se está preparando para ser un momento histórico para la cultura latina.

También es un poderoso reconocimiento de sus talentos en un momento en que algunas comunidades han expresado ansiedad por incluso hablar español en ciertos espacios públicos en Estados Unidos en medio de un creciente sentimiento antiinmigrante y redadas.

"Mucha gente siente que este es un momento tenso, es un momento difícil. Y aquí hay alguien que nos está dando un lenguaje sonoro para narrar este presente complejo", dice Laguna. "Hay placer, en la crítica política, que la música hace posible de una manera hermosa. Y creo que eso es muy bienvenido".

Sentimientos anti-ICE en el escenario

Las posturas anti-ICE permearon todos los rincones de los Grammy del domingo a medida que la aplicación de la ley de inmigración se vuelve más estricta en Estados Unidos.

Durante la transmisión de CBS, Bad Bunny, Billie Eilish y la ganadora del Grammy por primera vez Olivia Dean usaron su tiempo en pantalla para enviar un mensaje. "Nadie es ilegal en territorio robado", dijo Eilish. "(Expletivo) ICE".

"Estoy aquí como nieta de un inmigrante", dijo Dean. "Soy un producto de valentía, y creo que esas personas merecen ser celebradas."

Pero los comentarios en realidad comenzaron en la Ceremonia de Premiere no televisada, en la que se entregaron 86 Grammy.

Allí, Shaboozey aceptó su primer Grammy con lágrimas en los ojos. "Quiero agradecer a mi madre... una inmigrante en este país", dijo.

"Los inmigrantes construyeron este país, literalmente, de hecho. Así que, esto es para ellos", concluyó. "Gracias por traer su cultura, su música y sus historias".

Kehlani hizo lo mismo: "Voy a dejar esto y decir, (expletivo) ICE".

Tras bambalinas, SZA maldijo de manera similar a ICE y enfatizó la importancia de poder "difundir ayuda mutua".

"Tengo miedo", dijo Gloria Estefan tras bambalinas después de ganar un premio. "Hay cientos de niños en centros de detención. ... No reconozco mi país en este momento".

Un precedente histórico

De las celebridades que eligieron ser vocales con su mensaje pro-inmigración, las declaraciones de Bad Bunny se sintieron particularmente conmovedoras. Poco después de bromear con el anfitrión de los Grammy Trevor Noah sobre la complicada relación de Puerto Rico con Estados Unidos (usó comillas al explicar el estatus de la isla como parte de Estados Unidos, una relación descrita como un estado libre asociado, pero que muchos ven como la colonia más antigua del mundo) ganó el premio al álbum de música urbana y dedicó su discurso al momento político actual.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir ICE fuera", dijo Bad Bunny. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros. Somos humanos y somos estadounidenses”.

Los términos "animales" y "extranjeros" reflejan directamente el lenguaje que el presidente Donald Trump ha usado para describir a los migrantes, ya que su administración expande dramáticamente los arrestos de inmigración a nivel nacional.

Bad Bunny ha sido vocal en su oposición a Trump y sus políticas.

También mencionó en una entrevista con i-D Magazine el año pasado que las preocupaciones en torno a las deportaciones masivas de latinos influyeron en su decisión de no hacer una gira en el territorio continental de Estados Unidos. Cientos de personas han sido detenidas en Puerto Rico mismo desde que comenzaron los arrestos a gran escala a finales de enero de 2025.

El uso de "salvaje" por parte de Bad Bunny en su discurso, también, tiene un precedente histórico: España cedió Puerto Rico a Estados Unidos después de la Guerra Hispanoamericana en 1898 y las caricaturas políticas de la época frecuentemente representaban a los puertorriqueños como racialmente inferiores, pobres y sin educación, necesitados del apoyo del Tío Sam.

En ese contexto, su victoria se siente particularmente significativa.

"Nuestras comunidades están siendo atacadas. Estos vientos ahora que se sienten como una celebración del idioma español, que está siendo literalmente criminalizado, estos vientos, ahora, para una comunidad que está siendo atacada a un nivel tan profundo — es un poco de luz", dice Díaz. "Es un poco de fe que todavía podemos dejar huella de nuestro lugar aquí".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP