Bad Bunny habría superado a Kid Rock en el show del Super Bowl

Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Las cifras de Nielsen no se publicarán hasta el martes sobre cuántas personas sintonizaron para ver a Bad Bunny, un ciudadano estadounidense nacido en el territorio estadounidense de Puerto Rico y el artista estrella de la NFL de 2026. La mayoría de los años, el espectáculo atrae a más de 100 millones de espectadores.

La organización conservadora Turning Point USA presentó la actuación competidora, y el portavoz Andrew Kolvet le dijo al presentador de Fox News, Brian Kilmeade, el domingo por la noche que "en un momento" aproximadamente 10 millones de personas estaban viendo el espectáculo de Kid Rock en vivo en todas las plataformas de redes sociales. La organización no publicó cifras exactas cuando se le preguntó el lunes por la mañana, aunque en un momento aproximadamente cinco millones de personas estaban viendo el espectáculo en vivo en YouTube.

La carrera por captar la atención nacional durante el evento más visto en Estados Unidos se ha planteado como una competencia para definir el país, dado que Turning Point organizó su actuación con la bendición del presidente Donald Trump para protestar por la elección de la NFL del astro de Puerto Rico como su cabeza de cartel.

Las actuaciones llegan en un momento en el que Estados Unidos vive corrientes encontradas, con líneas marcadas entre los defensores de las políticas de inmigración de Trump y las personas que se oponen a las redadas de inmigración a gran escala en las ciudades estadounidenses. Semanas después del Super Bowl, dos ciudadanos estadounidenses blancos fueron asesinados por agentes federales en Minneapolis, una ciudad que estuvo en el centro de atención mundial durante las protestas por el asesinato de George Floyd.

Bad Bunny ha sido un opositor vocal y franco del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), aunque no mencionó a la agencia durante su actuación. Kid Rock es uno de los aliados celebridades de mayor perfil del presidente.

El “All American Halftime Show” encabezado por Kid Rock, incluyó un video y un homenaje fotográfico al fallecido activista conservador Charlie Kirk, quien fue fatalmente baleado el año pasado en un campus universitario de Utah.

El programa duró aproximadamente 30 minutos y también contó con los músicos country Brantley Gilbert, Gabby Barrett y Lee Brice. Varios artistas declararon que el espectáculo alternativo representaba “la verdadera América”, mientras que Kolvet le dijo a Fox News que la audiencia representaba un éxito “masivo”.

“La gente está prestando atención”, dijo.

El espectáculo de TPUSA también se transmitió en numerosas cadenas de televisión de tendencia derechista, incluidas OAN News y Trinity Broadcasting Network. Los 10 millones de espectadores que Kolvet estimó sintonizaron serían eclipsados por la audiencia previa del Super Bowl.

Kendrick Lamar estableció el récord con 133,5 millones de espectadores de su espectáculo de medio tiempo de 2025, superando la actuación de Usher de 2024 que atrajo a 123,4 millones.

Bad Bunny utiliza simbolismo para enfatizar la unidad

Bad Bunny, cuyo nombre verdadero es Benito Antonio Martínez Ocasio y quien se convirtió en el artista más reproducido de 2025, llevó una cultura puertorriqueña sin tapujos al Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Su tema fue la unidad y bailó y cantó a lo largo del campo bajo una pantalla que decía “Lo único más poderoso que el odio es el amor”. Muchas de las canciones que interpretó provenían de su álbum de 2025 “Debí tirar más fotos”, el primer álbum completamente en español en ganar un Grammy al álbum del año.

El espectáculo no evitó las desigualdades políticas más apremiantes de Puerto Rico e incluyó referencias directas a los apagones crónicos de la isla y la lucha por la soberanía de Estados Unidos.

Trump, quien no asistió al Super Bowl y dijo que no vería la actuación de Bad Bunny, calificó el espectáculo de medio tiempo del domingo como “uno de los peores, JAMÁS” en una publicación en Truth Social.

“No tiene sentido, es una afrenta a la Grandeza de América, y no representa nuestros estándares de Éxito, Creatividad o Excelencia”, escribió Trump. “Este ‘Espectáculo’ es solo una ‘bofetada en la cara’ para nuestro País, que está estableciendo nuevos estándares y récords cada día”.

FUENTE: AP