Azulejos adquieren al derecho Chase Lee de Tigres, a cambio del zurdo Johan Simón

TORONTO (AP) — El lanzador derecho Chase Lee fue adquirido por los Azulejos de Toronto el viernes, procedente de los Tigres de Detroit, en un canje por el lanzador zurdo de ligas menores Johan Simón.

ARCHIVO - Chase Lee hace un lanzamiento durante el quinto inning del juego ante los Rays de Tampa Bay, el 20 de junio de 2025 (AP Foto/Jason Behnken, ARCHIVO)
Lee debutó en las Grandes Ligas el 22 de abril y, a sus 27 años, tuvo un récord de 4-1 con una efectividad de 4.10 en 32 apariciones como relevista. Recetó 36 ponches y otorgó nueve bases por bolas en 37 innings y 1/3.

Simon, dominicano de 24 años, tuvo un récord de 3-3 con una efectividad de 3.42 este año para los equipos Dunedin de Clase A, Vancouver de High-A y Nueva Hampshire de Doble A, a lo largo de 31 apariciones como relevista.

Ponchó a 79 y otorgó 29 bases por bolas en 71 entradas.

FUENTE: AP

