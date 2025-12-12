Azulejos adquieren al derecho Chase Lee de Tigres, a cambio del zurdo Johan Simón

Compartir en:









ARCHIVO - Chase Lee hace un lanzamiento durante el quinto inning del juego ante los Rays de Tampa Bay, el 20 de junio de 2025 (AP Foto/Jason Behnken, ARCHIVO) AP

Lee debutó en las Grandes Ligas el 22 de abril y, a sus 27 años, tuvo un récord de 4-1 con una efectividad de 4.10 en 32 apariciones como relevista. Recetó 36 ponches y otorgó nueve bases por bolas en 37 innings y 1/3.

Simon, dominicano de 24 años, tuvo un récord de 3-3 con una efectividad de 3.42 este año para los equipos Dunedin de Clase A, Vancouver de High-A y Nueva Hampshire de Doble A, a lo largo de 31 apariciones como relevista.

Ponchó a 79 y otorgó 29 bases por bolas en 71 entradas.

