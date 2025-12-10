Ayuda a Gaza, muy por debajo del acuerdo de alto el fuego, según análisis de AP

Una niña sostiene un emparedado en un campamento de tiendas de campaña para palestinos desplazados en la playa de la Ciudad de Gaza, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

Según el acuerdo de alto el fuego alcanzado octubre entre Israel y Hamás, Tel Aviv acordó permitir la entrada de 600 camiones de ayuda a Gaza cada día. Sin embargo, entre el 12 de octubre, cuando se reinició el flujo de ayuda, y el 7 de diciembre, solo ha ingresado a Gaza un promedio de 459 camiones al día, según un análisis de las cifras del COGAT, el organismo militar israelí encargado de coordinar la entrada de ayuda, realizado por la AP.

El COGAT dijo que unos 18.000 camiones de ayuda alimentaria habían ingresado a Gaza entre la entrada en vigor del alto el fuego y el domingo. Indicó que esa cifra representaba el 70% de toda la ayuda que había arribado al territorio desde la tregua.

Eso significa que, según estimaciones del organismo, ha ingresado a Gaza un total de poco más de 25.700 camiones de ayuda, muy por debajo de los 33.600 camiones que deberían haber arribado para el domingo, según los términos del alto el fuego.

Durante todo el conflicto, la ONU y los grupos de asistencia han dicho que la cantidad de ayuda que ingresa a Gaza es mucho menor de lo que afirma el COGAT.

La ONU afirma que solo se han descargados 6.545 camiones en los cruces de Gaza entre el alto el fuego y el 7 de diciembre, lo que equivale a unos 113 camiones al día. Eso es según su base de datos en línea. Las cifras de la ONU no incluyen los camiones de ayuda enviados bilateralmente por organizaciones que no trabajan a través de la red de la ONU.

En un documento divulgado el sábado por Hamás y proporcionado a la AP se sitúa en 7.333 la cantidad de camiones de ayuda que han ingresado.

Esta semana, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas destacó una necesidad “urgente” de que ingrese más ayuda a Gaza, diciendo que las restricciones israelíes sobre la ayuda han obstaculizado los esfuerzos de recuperación.

La comida sigue escaseando en Gaza, afirman los grupos de ayuda

Los grupos humanitarios dicen que la falta de ayuda ha tenido efectos graves en muchos de los dos millones de residentes de Gaza, la mayoría de los cuales fueron desplazados por la guerra. La comida sigue escaseando mientras el territorio palestino lucha por recuperarse de la hambruna, que afectó distintas partes del enclave durante la guerra. Madres hambrientas en la Franja dan a luz a bebés desnutridos, algunos de los cuales han muerto en el hospital, según un informe reciente de UNICEF. A medida que las lluvias invernales se intensifican, las familias desplazadas que viven en tiendas de campaña han quedado expuestas a los elementos y sin suministros para hacer frente a las inundaciones y el frío penetrante.

“Las necesidades superan con creces la capacidad de respuesta de la comunidad humanitaria, dadas las persistentes trabas”, escribió la agencia el lunes en un informe. “Estos obstáculos incluyen inseguridad, impugnaciones de despacho de aduanas, retrasos y denegaciones de carga en los cruces, así como rutas limitadas disponibles para transportar suministros humanitarios dentro de Gaza”.

Israel detuvo temporalmente toda la entrada de ayuda al menos una vez en respuesta a presuntas violaciones del alto el fuego por parte de Hamás. Tel Aviv dijo que el grupo armado no ha devuelto los restos de los rehenes en el período de tiempo establecido por el alto el fuego, mientras que Hamás ha dicho que no ha podido hallar los cuerpos debido a la destrucción provocada por Israel en el territorio palestino.

Hamás también ha acusado a Israel de violar los términos del alto el fuego debido al lento flujo de ayuda, el cierre continuo del cruce de Rafah y los continuos ataques mortales en Gaza.

Disputa sobre los restos del último rehén

Mientras tanto, Israel exige la devolución del último rehén, Ran Gvili.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo a la AP el miércoles que los restos de Gvili deben ser devueltos, una condición de la primera fase del alto el fuego.

“Una vez que se complete la fase 1, comenzará la fase 2″, dijo la oficina en un comunicado.

Combatientes de Hamás y equipos de la Cruz Roja seguían buscando esta semana entre las ruinas de la Ciudad de Gaza los restos del último rehén, mientras que el grupo extremista Jihad Islámica afirmó que había entregado el último cuerpo de rehén que tenía en su poder.

El martes, Hamás pidió ejercer más presión internacional sobre Israel para abrir cruces fronterizos clave, cesar los ataques mortales en el territorio y permitir que ingrese más ayuda a la franja.

Las acusaciones son el más reciente obstáculo en lo que los líderes regionales han descrito como un momento crítico para el acuerdo de alto el fuego, mientras los mediadores buscan impulsar la tregua hacia su segunda fase, más complicada.

——

La reportera de The Associated Press Megan Janetsky contribuyó a este informe desde Jerusalén y el reportero Sam Mednick contribuyó desde Tel Aviv.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP