Ayo Dosunmu anota 29 puntos y lidera a Bulls en victoria 125-118 sobre el Heat

MIAMI (AP) — Ayo Dosunmu anotó 29 puntos, su máximo de la temporada, y los Bulls de Chicago, con una plantilla reducida, superaron el sábado por la noche 125-118 al Heat de Miami.

Andrew Wiggins (22), del Heat de Miami, avanza hacia la canasta ante la defensa de Matas Buzelis (14) y Ayo Dosunmu (11), de los Bulls de Chicago, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Miami, el sábado 31 de enero de 2026. (AP Photo/Lynne Sladky)
Dosunmu añadió nueve asistencias y ocho rebotes. Matas Buzelis anotó 21 puntos e Isaac Okoro agregó 20 para los Bulls, quienes encestaron 20 triples.

Pelle Larsson anotó 22 y Bam Adebayo consiguió 15 de sus 21 en el último cuarto para Miami, que empató el juego cuatro veces en los últimos 3:37 pero no recuperó la ventaja en ninguna de esas ocasiones. Jaime Jaquez Jr. anotó 20 para Miami.

Los equipos juegan nuevamente en Miami el domingo. Será la primera vez desde Baltimore y Houston en 1972 que dos equipos de la NBA juegan tres partidos consecutivos en la misma temporada regular entre sí; el Heat ganó en Chicago en un partido reprogramado el jueves por la noche.

Un par de tiempos muertos rápidos dieron sus frutos para los Bulls.

Los Bulls jugaron sin seis de sus nueve jugadores mejor pagados mientras Miami jugó sin cuatro de sus seis salarios más altos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

