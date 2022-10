Aviso sobre la cobertura de AP de la Copa Mundial de fútbol

The Associated Press cubrirá cada aspecto del Mundial:

— Cobertura de texto a fondo de todos los partidos, con fotos desde cada escenario.

— LO ÚLTIMO, con reportes inmediatos sobre los acontecimientos en Qatar, destacada resultados y noticias de último minuto, incluyendo fotos.

— Contenidos aptos para plataformas móviles, ideales para compartir en redes sociales.

— Video de AP desde fuera de los estadios y en Qatar.

— Vistazo diario del torneo, con tabla de posiciones y calendario de los partidos, además de una tabla de goleadores.

En los meses previo al torneo, la AP brindará:

— DEP-FUT RUMBO AL MUNDIAL: Síntesis de todo lo relacionado al Mundial, con novedades, lesiones, partidos de fogueo. SE PUBLICARÁ desde el 15 de agosto.

— Videos de cada una de las sedes para distribución en redes sociales.

— Una serie de videos sobre los jugadores rumbo al torneo.

MOMENTOS DEL MUNDIAL: Al aproximarse el torneo, la AP seleccionará un momento destacado de cada Mundial que será reseñado con foto, texto y video.

PREVIOS Y FICHAS

AP publicará previos de cada uno de las 32 selecciones participantes. Circularán entre el 24 y 27 de octubre por grupo. Los que necesiten ser actualizados serán reenviados el miércoles, 16 de noviembre. También circularán fichas de cada selección en el día de que saldrá la previa.

24 de octubre: Grupos A y B - Qatar, Ecuador, Senegal, Holanda, Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

25 de octubre: Grupos C y D - Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia, Francia, Australia, Dinamarca, Túnez.

26 de octubre: Grupos E y F - España, Costa Rica, Alemania, Japón, Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.

27 de octubre: Grupos G y H - Brasil, Serbia, Suiza, Camerún, Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.

AP publicará notas que detallarán diversas temáticas desde la historia de Qatar y la propia logística del torneo. A continuación un cronograma de las mismas.

QATAR: LA NACIÓN

Una serie de historias enfocadas en el país anfitrión: cómo se convirtió en una potencia económica mundial y las acusaciones de corrupción de su candidatura por la sede, los estadios, infraestructuras sostenibles, y la experiencia que vivirán los aficionados.

DUBÁI

DUBÁI — Millones de hinchas invadirán la pequeña Qatar, y la vecina Dubái — el centro financiero de la región — quiere capitalizar la oportunidad. 30 de octubre.

—Con QATAR-GUÍA DEL VIAJERO

SEGURIDAD

Como los Juegos Olímpicos y otros grandes eventos, la amenaza del terrorismo se cierne sobre el Mundial. Aunque la posibilidad de un ataque no es considerada alta en Qatar, el torneo revista un enorme desafío para la seguridad. La policía de Qatar ha pedido la colaboración de Gran Bretaña y Turquía. 4 de noviembre.

OBREROS

El Mundial ha puesto en evidencia las leyes laborales de Qatar, que permiten a los empleadores controlar las visas de los trabajadores y pagar salarios bajos. 6 de noviembre.

CHOQUE CULTURAL

Algunas de las hinchadas más fervientes del mundo vendrán a uno de los países más conservadores, uno que restringe el consumo de bebidas alcohólicas, prohíbe las drogas, se penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y reprime la libre expresión. 17 de noviembre.

LOS PROTAGONISTAS

EL TÉCNICO ACCIDENTAL

BUENOS AIRES — En 28 años, pasaron entrenadores con sobrados pergaminos como Daniel Passarella, Marcelo Bielsa, Alfio Basile, Alejandro Sabella, Gerardo Martino y Jorge Sampaoli que fracasaron al mando de uno de los seleccionados más poderosos del planeta. Hasta un símbolo de la Albiceleste como Diego Maradona mordió el polvo. Lionel Scaloni, un técnico inexperto que sólo había dirigido a un equipo infantil de Mallorca, rompió con una larga sequía de títulos en Argentina. Por Débora Rey. 800 palabras. AP Fotos. 31 de octubre.

FUTURAS ESTRELLAS

El volante español Pedri González destaca en la lista de jóvenes figuras que podrían sobresalir en el Mundial. Los otros que podría tener impacto serían el inglés Jude Bellingham, el alemán Jamal Musiala, el argentino Julián Álvarez, el estadounidense Yunus Musah y el francés Aurélien Tchouaméni. Por Andrew Dampf. 1.000 palabras. AP Fotos. 1 de noviembre.

AUSENCIAS

Erling Haaland perfora redes al por mayor en su primera temporada con el Manchester City, pero no se le verá en Qatar debido a que Noruega no se clasificado. Repaso a las figuras que no estarán en el torneo. Por Ciarán Fahey. 1.000 palabras. AP Fotos. 2 de noviembre.

EL ÚLTIMO BAILE

Mirada a los jugadores que podrían participar en su último Mundial: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Luka Modric, Dani Alves, Manuel Neuer y Thomas Mueller, entre otros. Por Ciarán Fahey. 800 palabras. AP Fotos. 3 de noviembre.

ECUADOR-SEMILLERO

SANGOLQUÍ, Ecuador — La cantera del Independiente del Valle aporta buena parte de la nueva generación de jugadores que tienen a la selección de Ecuador de vuelta en un Mundial después de ocho años. Por Gonzalo Solano. 800 palabras. AP Fotos. 4 de noviembre.

MESSI Y CRISTIANO

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo acuden a su quinto Mundial, tal vez la última oportunidad para conseguir la esquiva consagración en la máxima cita. Ambos han tenido que hacer cambios en sus estilos en el ocaso de sus carreras. Por James Robson. 800 palabras. AP Fotos. 7 de noviembre.

SUDAMÉRICA-SUDAMÉRICA

Han transcurrido 20 años desde uno que los gigantes de Sudamérica se coronó por último vez, Desde que Brasil ganó su quintó título en Corea-Japón 2002, la Selecao ha sido eliminada tan pronto se cruzó con un rival europeo en la ronda de eliminación directa. Argentina ha logrado vencer a un adversario europeo en esa instancia, pero eventualmente sucumbió ante otros. ¿Qué ha pasado? Por Eric Núñez. 800 palabras. AP Fotos. 9 de noviembre.

MÉXICO-CINCO COPAS

CIUDAD DE MÉXICO — Si Guillermo Ochoa y Andrés Guardado entran en la lista final, México será el primer país con dos jugadores en cinco mundiales. Dos de los otros jugadores también son mexicanos: Rafael Márquez y Antonio Carvajal. Por Carlos Rodríguez. 800 palabras. AP Fotos. 10 de noviembre.

FÚTBOL ÁRABE-CRECIMIENTO

Qatar disputará su primer Mundial y será la octava selección árabe que lo hace. Una mirada al avance del fútbol en Medio Oriente. Por Ken Maguire. 800 palabras. AP Fotos. 10 de noviembre.

VAR

El debut mundialista del VAR fue en 2008 pero los árbitros y jugadores siguen sufriendo para adaptarse a la tecnología. El error humano sigue presente, con decisiones abiertas a la interpretación cada vez que un árbitro se acerca al monitor al costado de la cancha para mirar las repeticiones. Por James Robson. 800 palabras. AP Fotos. 11 de noviembre.

DOMINIO EUROPEO

Cuando Gianni Infantino dijo ante un cónclave de líderes del fútbol europeo que deseaba que el campeón del Mundial fuera del continente, el presidente de la FIFA se apresuró a indicar que adapta la respuesta dependiendo de la región en la que se encuentra. Ello no causa risa para el resto del mundo. Siete de los últimos ocho finalistas han salido de Europa. ¿Se podrá frenar el dominio europeo y acaso eso pueda ser beneficioso para al fútbol? Por Steve Douglas. 800 palabras. AP Fotos. 11 de noviembre.

TORNEO CORTO

El último Mundial con 32 equipos será el más corto en esta era. Se disputará en apenas 28 días, desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre. Y serán apenas 25 días para disputar siete partidos si un equipo de los Grupos G o H — como Brasil o Portgual — alcanza la final tras debutar el 24 de noviembre. Fue el acuerdo que la FIFA alcanzó con las ligas europeas al cambiar las fechas a los meses del invierno de Qatar ¿Cuál será el impacto en los jugadores? Por Graham Dunbar. 800 palabras. AP Fotos. 14 de noviembre.

POCO ENTRENAMIENTO

Casi sin tiempo para entrenar, los técnicos tendrán que hacer ajustes en sus estrategias para que los equipos estén debidamente acoplados para el torneo. Por Steve Douglas. 800 palabras. AP Fotos. 14 de noviembre.

BENZEMA-REDENCIÓN

PARÍS — Karim Benzema fue apartado de la selección de Francia tras un escándalo de chantaje por un video sexual de un compañero. Pero el delantero ha brillado como nunca este año y se apresta volver a un Mundial. Por Jerome Pugmire. 800 palabras. AP Fotos. 16 de noviembre.

FRANCIA-REPETIR

PARÍS — Buena suerte Francia. El peso de la historia juega en tu contra. Habría que remontarse a Brasil en la final de 1998 para encontrar la última vez que un campeón reinante estuvo así de cerca para revalidar el título. De los cinco siguientes campeones vigentes, cuatro fueron eliminados en la fase de grupos y tres quedaron en el último lugar. Una mirada a lo que ocurrió a esos campeones y las lecciones que Francia podría tomar apunte. Por Jerome Pugmire. 800 palabras. AP Fotos. 17 de noviembre.

NEYMAR

Los bonos de Neymar perdieron cotización. Ha pasado buen rato que no suena para ser considerado para el Balón de Oro. Perdió visibilidad tras fichar con el Paris Saint-Germain, y ha decepcionado con la selección brasileña desde el Mundial de 2014, en la que fue sacado en camilla con una lesión en la espalda en los cuartos de final. Con 30 años, ¿tiene Neymar la calidad para llevar a la Verdeamerela a su primer título en dos décadas. Por Tales Azzoni. 800 palabras. AP Fotos. 18 de noviembre.

OTROS REPORTAJES

Análisis a fondo sobre nuevas tendencias, uniformes, las aficiones, cánticos y otros temas que generen debate antes y durante el torneo.

UNIFORMES

Valoración sobre las camisetas de las selección. Los equipos que mantienen sus colores clásicos y los que han cambiado para satisfacer a las marcas. Por Leanne Itale. 600 palabras AP Fotos. 28 de octubre.

ESTADIOS

Qatar ha construido ocho estadios para este Mundial y concibió la nueva ciudad de Lusail, donde se jugará la final. Aunque Qatar planea desmantelar algunos estadios, resta por ver lo que hará el pequeño país con tantos colosos tras el torneo. Por Jerome Pugmire. AP Fotos. 1 de de noviembre.

MUJERES

Una mirada a la participación femenina en el fútbol en el Medio Oriente. 1.000 palabras. AP Fotos. 2 de noviembre.

¿QUÉ VESTIRÁN LAS MUJERES?

Luego que la FIFA otorgó el Mundial a Qatar surgieron preguntas sobre qué tipo de vestimenta podrán usar las mujeres. Los organizadores dicen que las mujeres deben hacerlo modestamente con mangas, pantalones largas o faldas largas. Por Anne Peterson. 800 palabras. AP Fotos. 4 e noviembre.

MUNDIAL NEUTRO EN CARBONO

Los organizadores del Mundial sostienen que el mismo será el primer torneo de fútbol neutro en carbono. La FIFA y los qatariés aseguran que reducirán y compensarán las emisiones de carbono, que se calcularán tras los partidos. Análisis de del costo enérgetico detrás de la infraestructura de un Mundial y que pone contrapeso a lo que la FIFA y los qataríes con lo que algunos científicos y agencias de vigilancia consideran sobre su viabilidad. Por Suman Naishadham. 800 palabras. 7 noviembre.

ESCASEZ AGUA

Qatares un de los países con mayor escasez de agua en el mundo, recibiendo aproximadamente 3 pulgadas (8 centímetros) de lluvia por año. Casi toda el agua potable en el país proviene de la desalinización. La necesidad de agua en Qatar aumentará durante el Mundial cuando su población subirá un 50% durante cuatro semanas. Por Suman Naishadham. 800 palabras. 8 de noviembre.

LGBTQ+

¿Las restricciones a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo alejará a los aficionados? ¿Causarán problemas? Por Mariam Fam. 800 palabras. 9 de noviembre.

FANS-EXPERIENCIA

Aficionados comentan sobre el desafío de viajar a Qatar, un país conservador y muy caro. Por Graham Dunbar y Débora Rey. 800 palabras. 10 de noviembre.

QATAR-GUÍA

Lo que se debe saber del primer Mundial en Medio Oriente. ¿Dónde quedarse, comer o visitar? Y lo que se puede beber. 800 palabras. AP Fotos. 14 de noviembre.

PREMIOS

Cuando las selecciones de hombres y mujeres de Estados Unidos pactaron nuevos contratos colectivos con su federación, decidieron repartirse equitativamente los premios en los mundiales. En 2018, la FIFA repartió 400 millones de dólares en premios por el torneo de hombres, incluyendo 38 millones para el campeón Francia. La cifra fue de 30 millones para el torneo femenino de 2019, con 4 millones para las campeonas de Estados Unidos. Canadá propone lo mismo en pro de la igualdad. Por Anne Peterson. 800 palabras. AP Fotos. 15 de noviembre.

SPORTSWASHING

Cuando Qatar presentó su candidatura por la sede del Mundial de 2022, muchos se sorprendieron. ¿Por qué un emirato tan pequeño y con menos de 3 millones de habitantes deseaba ser anfitrión de un torneo tan monumental? La respuesta es muy sencilla: Venderse al resto mundo como algo más que un productor de petróleo con un historial de abusos a los derechos humanos Por Eddie Pells. 1.000 palabras. AP Fotos. 16 de noviembre.

