Avioneta choca en el centro de Colombia y mueren sus 6 ocupantes, entre ellos un cantante

BOGOTÁ (AP) — Una avioneta privada chocó el sábado en el centro-oriente de Colombia y sus seis ocupantes fallecieron, entre ellos el cantante Yeison Jiménez, confirmaron las autoridades.

La aeronave de matrícula N325FA se estrelló en el sector de Paipa y Diutama, en el departamento de Boyacá, informó Aeronáutica Civil en un comunicado. Se dirigía a Medellín.

Los seis ocupantes murieron, agregó el organismo, quien dijo que Jiménez, de 34 años, está entre las víctimas. Los otros que perdieron la vida son el piloto, capitán Hernando Torres, y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

La gobernación de Boyacá emitió un comunicado en el que declaró luto en el departamento.

Videos reproducidos por medios colombianos permiten ver a la avioneta al despegar mientras se escuchan gritos de que “se le acabó la pista”. En otras imágenes posteriores se ven restos de una aeronave en llamas. Las autoridades no han proporcionado detalles sobre las circunstancias del incidente.

La ministra de Transporte, Fernanda Rojas, señaló en la red social X que autoridades competentes iniciaron las investigaciones para establecer las causas del siniestro.

Por su parte, Aeronáutica Civil añadió que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo para las diligencias, tales como la recopilación de evidencia.

FUENTE: AP

