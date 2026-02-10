americateve

Avioneta aterriza de emergencia en una carretera en Georgia; 2 heridos

GAINESVILLE, Georgia, EE.UU. (AP) — Una avioneta aterrizó de emergencia en una carretera concurrida en Georgia, chocó contra tres vehículos y dejó dos personas con heridas leves, informaron las autoridades.

La Hawker Beechcraft BE-36 aterrizó el lunes en Browns Bridge Road, en Gainesville, a unos 80 kilómetros (50 millas) al noreste de Atlanta, debido a problemas reportados en el motor, según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la policía de Gainesville.

“Perdimos nuestro motor al despegar de Gainesville”, relató el piloto Thomas Rogers a WAGA-TV. “Intentamos volver a planear, hicimos todo según el manual, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a lograrlo con la distancia que teníamos, así que descendimos en la carretera”.

El avión golpeó tres autos y desprendió el tanque de gasolina en uno de ellos, comentó el capitán de la policía de Gainesville, Kevin Holbrook. Dos personas fueron llevadas a un hospital con heridas leves, señaló.

“El hecho de que pudieron aterrizar en medio de cientos de vehículos y solo golpear tres de ellos, sin tocar líneas eléctricas, es realmente notable”, señaló Holbrook, destacando que la carretera es una de las principales arterias del noreste de Georgia. “El hecho de que nadie resultara gravemente herido o muerto es simplemente asombroso”.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

