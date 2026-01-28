Avioneta con 15 personas a bordo se estrella en el noreste de Colombia

Compartir en:









Satena, la aerolínea estatal que operaba el vuelo, indicó que la ubicación de la aeronave accidentada fue reportada por el presidente de la junta de acción comunal de Curasica, por lo que encargaron una comisión de rescate para “identificar el estado de los pasajeros”.

La aeronave de matrícula HK4709 despegó a las 11:42 de la mañana, hora local, desde el aeropuerto de Cúcuta, capital del departamento, con destino a Ocaña, un municipio rodeado de montañas, en un vuelo directo que suele durar aproximadamente 40 minutos.

Sin embargo, el último contacto de la aeronave con el control de tráfico aéreo se registró pocos minutos después del despegue, según reportó en un comunicado Satena.

La avioneta transportaba dos tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero, quien representaba a las víctimas del conflicto armado interno de su región, según confirmó la aerolínea.

FUENTE: AP