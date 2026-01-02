Aviones saudíes atacan a separatistas respaldados por Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen

Soldados del Consejo de Transición del Sur (CTS) del sur de Yemen en un punto de control en Adén, Yemen, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (AP Foto) AP

Esto ocurre mientras una operación encabezada por Arabia Saudí intenta tomar el control de los campamentos del Consejo de Transición del Sur, o CTS, en la provincia de Haramout, que limita con Arabia Saudí.

Las tensiones entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos aumentaron después de que el CTS se trasladara el mes pasado a las provincias yemeníes de Hadramout y Mahra y se apoderara de una región rica en petróleo. En esa acción se expulsó a las tropas afiliadas a las Fuerzas del Escudo Nacional respaldadas por Arabia Saudí, un grupo alineado con la coalición en la lucha contra los hutíes respaldados por Irán en Yemen.

Mientras tanto, el embajador saudí en Yemen acusó al líder del CTS de impedir que una delegación de mediación saudí aterrizara en la ciudad sureña de Adén.

El subdirector del CTS y exgobernador de Hamdrmout, Ahmed bin Breik, dijo en un comunicado que las Fuerzas del Escudo Nacional respaldadas por Arabia Saudí avanzaron hacia los campamentos, pero los separatistas se negaron a retirarse, lo que aparentemente produjo los ataques aéreos.

Mohamed al-Nakib, portavoz de las Fuerzas del Escudo del Sur respaldadas por el CTS, también conocidas como Dera Al-Janoub, dijo que los ataques aéreos saudíes causaron víctimas mortales, sin proporcionar detalles. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esa afirmación.

En un video en X, Al-Nakib también acusó a Arabia Saudí de usar “milicias de la Hermandad Musulmana y Al Qaeda” en un “ataque a gran escala” en las primeras horas del viernes que, según él, los separatistas pudieron repeler.

Comparó los últimos acontecimientos con la guerra civil de Yemen de 1994, “excepto que esta vez ocurre bajo la cobertura de operaciones de aviación saudíes”.

Salem al-Khanbashi, el gobernador de Hadramout, elegido el viernes por el gobierno reconocido internacionalmente de Yemen para comandar las fuerzas lideradas por Arabia Saudí en la provincia, refutó las afirmaciones del CTS, calificándolas de “ridículas” y afirmando que muestran intenciones de escalada en lugar de una entrega pacífica, según el periódico Okaz, alineado con el gobierno saudí.

Antes, también el viernes, al-Khanbashi calificó como “pacífica” la operación actual de recuperación de áreas tomadas.

“Esta operación no es una declaración de guerra y no busca una escalada”, dijo al-Khanbashi en un discurso transmitido por los medios estatales. “Se trata una medida preventiva responsable para eliminar armas y prevenir el caos y que los campamentos sean utilizados para socavar la seguridad en Hadramout”, agregó.

La coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen exige la retirada de las fuerzas del CTS de las dos provincias como parte de los esfuerzos de desescalada. Hasta ahora, el CTS se ha negado a entregar sus armas y campamentos.

El portavoz de la coalición, el general de brigada Turki al-Maliki, dijo el viernes en X que las fuerzas navales respaldadas por Arabia Saudí fueron desplegadas a lo largo del mar Arábigo para llevar a cabo inspecciones y combatir el contrabando.

Tensiones en aumento

En su publicación en X, el embajador saudí en Yemen, Mohammed al-Jaber, dijo que el reino había intentado “todos los esfuerzos con el CTS” durante semanas “para detener la escalada” y para instar a los separatistas a abandonar Hadramout y Mahra, solo para enfrentarse a la “continua intransigencia y rechazo de Aidarous al-Zubaidi”, el líder del CTS.

Al-Jaber dijo que el más reciente suceso fue no permitir que el avión de la delegación saudí aterrizara en Adén, a pesar de haber acordado su llegada con algunos líderes del CTS para encontrar una solución que sirva “a todos y al interés público”.

El ministerio de transporte de Yemen, alineado con el CTS, dijo que Arabia Saudí impuso el jueves requisitos que obligan a que los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Adén sean inspeccionados en Yeda. El ministerio expresó su “sorpresa” y denunció la decisión. No hubo confirmación por parte de las autoridades saudíes.

Un portavoz del ministerio de transporte dijo a la AP el jueves por la noche que todos los vuelos desde y hacia los Emiratos Árabes Unidos fueron suspendidos hasta que Arabia Saudí revierta estas medidas.

Yemen ha estado sumido en una guerra civil durante más de una década, y los hutíes controlan gran parte de las regiones del norte, mientras que una coalición respaldada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos apoya al gobierno reconocido internacionalmente en el sur. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos también ayudan a los separatistas del sur que piden que Yemen del Sur se separe nuevamente de Yemen. Aquellos alineados con el consejo han izado cada vez más la bandera de Yemen del Sur, que fue un país separado de 1967 a 1990.

Los periodistas de The Associated Press Bassem Mroue en Beirut y Fatma Khaled en El Cairo contribuyeron a este despacho.

