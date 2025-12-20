Avión que conducia a Vikings a Neva York regresa tras problemas mecánicos

Compartir en:









C.j. Ham (30), de los Vikings de Minnesota, festeja su touchdown ante los Cowboys de Dallas, el domingo 14 de diciembre de 2025 en Arlington, Texas (AP Foto/Julio Cortez) AP

Su avión experimentó problemas mecánicos que requirieron su regreso al punto de origen poco después de partir del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, según un portavoz del equipo.

Se esperaba que los Vikings llegaran a Newark el sábado por la noche después de abordar un segundo avión, añadió el vocero.

Minnesota tiene un récord de 6-8 y, al igual que los Giants (2-12), ha sido eliminado de la contienda por los playoffs.

Los Vikings vienen de vencer a Dallas y se concentran más en que el joven mariscal de campo J.J. McCarthy adquiera experiencia adicional en la NFL.

