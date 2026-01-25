Avión privado con 8 personas se estrella al despegar en Maine, dice la FAA

Compartir en:









El Bombardier Challenger 600 se estrelló aproximadamente a las 7:45 de la tarde. Por el momento no había información sobre el estado de salud de los ocupantes. La FAA (siglas en inglés de la administración de aviación) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan.

El choque ocurrió mientras Nueva Inglaterra y gran parte de Estados Unidos lidian con una tormenta invernal masiva. Bangor había experimentado una nevada constante, al igual que muchas otras partes del país.

En un comunicado, el aeropuerto indicó que había sido cerrado y que los socorristas ya se encontraban en el lugar del choque.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP