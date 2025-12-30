americateve

Avdija roza el triple-doble y Trail Blazers vencen a Mavericks 125-122

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Deni Avdija anotó 27 puntos, repartió 11 asistencias y capturó nueve rebotes, y Shaedon Sharpe agregó 24 unidades para los Trail Blazers de Portland, que derrotaron el lunes 125-122 a los Mavericks de Dallas.

Deni Avdija (derecha), de los Trail Blazers de Portland, conduce la pelota a canasta ante Brandon Williams, de los Mavericks de Dallas, durante la segunda mitad del juego de la NBA que enfrentó a ambos equipos el 29 de diciembre de 2025, en Portland, Oregon. (AP Foto/Howard Lao)
Deni Avdija (derecha), de los Trail Blazers de Portland, conduce la pelota a canasta ante Brandon Williams, de los Mavericks de Dallas, durante la segunda mitad del juego de la NBA que enfrentó a ambos equipos el 29 de diciembre de 2025, en Portland, Oregon. (AP Foto/Howard Lao)

Caleb Love también encestó 24 tantos para los Blazers saliendo desde la banca, incluyendo seis triples y los tiros libres que le dieron la ventaja al equipo a menos de un minuto del final.

Klay Thompson falló un intento de empatar la pizarra con un triple sobre la bocina y Portland evitó desperdiciar una ventaja de 17 puntos.

Max Christie lideró a los Mavericks con 25 puntos y Brandon Williams anotó 22. Cooper Flagg totalizó 15 unidades, ocho asistencias y seis rebotes.

Los equipos intercambiaron el liderazgo ocho veces en el último cuarto.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

