Avdija anota 41 puntos y Trail Blazers superan a Rockets 103-102

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Deni Avdija tuvo su mejor actuación de la temporada con 41 puntos, y los Trail Blazers de Portland hilvanaron su cuarto triunfo, al imponerse el miércoles 103-102 sobre los Rockets de Houston.

Deni Avdija (centro), de los Trail Blazers de Portland, festeja en el encuentro ante los Rockets de Houston, el miércoles 7 de enero de 2026 (AP Foto/Craig Mitchelldyer)
Parecía que Tari Eason había anotado por Houston al empujar el balón hacia el aro en el último segundo. Los Rockets vaciaron el banquillo para celebrar, pero tras la revisión, se determinó que la canasta no llegó a tiempo.

Los equipos se enfrentarán nuevamente en el Moda Center el viernes por la noche.

Los Blazers mantuvieron a raya a los Rockets durante la mayor parte de la segunda mitad, pero Houston empató a 84 mediante un tiro libre de Amen Thompson con 8:56 minutos por jugar. Un triple de Shaedon Sharpe puso a Portland de nuevo al frente.

Los Rockets redujeron la ventaja de Portland a 101-99 por medio de un salto y un tiro libre de Kevin Durant con poco más de un minuto en el reloj. Avdija respondió con una bandeja.

Portland buscaba cuidar una delantera de 103-100, cuando Durant encestó un par de tiros libres con 5,9 segundos restantes. En un saque de banda de Portland, se sancionó a Houston con una falta de balón suelto, desafiada con éxito por el entrenador Ime Udoka, lo cual otorgó el balón a los Rockets.

Durant, quien terminó con 37 puntos, falló un tiro de 19 pies con 2,1 segundos restantes antes del intento fallido de Eason en el último suspiro.

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

