Avdija anota 33 en la última racha mientras Trail Blazers aplastan 137-117 al Jazz

Deni Avdija (8), de los Trail Blazers de Portland, controla el balón frente a Taylor Hendricks (0), del Jazz de Utah, durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el lunes 5 de enero de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Molly J. Smith) AP

Shaedon Sharpe anotó 29 para los Trail Blazers (17-20), quienes han ganado tres partidos consecutivos y cinco de los últimos seis. Donovan Clingan capturó 17 rebotes y sumó 12 unidades.

Avdija, el actual jugador de la semana de la Conferencia Oeste, jugó casi 29 minutos antes de descansar en el último período mientras Portland mantenía una ventaja cómoda. El alero de 2,03 metros de Israel había anotado 29 puntos, diez rebotes y diez asistencias en su cumpleaños no. 25 el sábado por la noche en una victoria 115-110 en San Antonio.

Lauri Markkanen anotó 22 tantos para el Jazz (12-23), y Jusuf Nurkic sumó 21 puntos y 12 rebotes tras perderse dos partidos por un esguince en el dedo del pie izquierdo. Utah ha perdido cuatro seguidos y ocho de los últimos diez.

Portland lanzó con un 53% de efectividad desde el campo, incluyendo 19 de 48 (40%) triples, y solo falló uno de sus 21 tiros libres. Sharpe encestó cinco tiros de tres puntos y Avdija acertó cuatro. Sharpe también sumó siete asistencias y cinco rebotes.

Siete jugadores anotaron en cifras dobles para los Blazers, incluyendo a los cinco titulares. Toumani Camara anotó 15 puntos, mientras que Caleb Love y Sidy Cissoko añadieron 14 cada uno desde el banquillo. Kris Murray terminó con diez.

Portland lideraba 78-57 al descanso y 114-83 después de tres cuartos.

