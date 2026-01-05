americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Avdija anota 33 en la última racha mientras Trail Blazers aplastan 137-117 al Jazz

PORTLAND, Oregon (AP) — Deni Avdija anotó 33 puntos, repartió nueve asistencias y capturó ocho rebotes en tres cuartos, quedándose a las puertas de su segundo triple-doble consecutivo, y los Trail Blazers de Portland aplastaron 137-117 al Jazz de Utah el lunes por la noche.

Deni Avdija (8), de los Trail Blazers de Portland, controla el balón frente a Taylor Hendricks (0), del Jazz de Utah, durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el lunes 5 de enero de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Molly J. Smith)
Deni Avdija (8), de los Trail Blazers de Portland, controla el balón frente a Taylor Hendricks (0), del Jazz de Utah, durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el lunes 5 de enero de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Molly J. Smith) AP

Shaedon Sharpe anotó 29 para los Trail Blazers (17-20), quienes han ganado tres partidos consecutivos y cinco de los últimos seis. Donovan Clingan capturó 17 rebotes y sumó 12 unidades.

Avdija, el actual jugador de la semana de la Conferencia Oeste, jugó casi 29 minutos antes de descansar en el último período mientras Portland mantenía una ventaja cómoda. El alero de 2,03 metros de Israel había anotado 29 puntos, diez rebotes y diez asistencias en su cumpleaños no. 25 el sábado por la noche en una victoria 115-110 en San Antonio.

Lauri Markkanen anotó 22 tantos para el Jazz (12-23), y Jusuf Nurkic sumó 21 puntos y 12 rebotes tras perderse dos partidos por un esguince en el dedo del pie izquierdo. Utah ha perdido cuatro seguidos y ocho de los últimos diez.

Portland lanzó con un 53% de efectividad desde el campo, incluyendo 19 de 48 (40%) triples, y solo falló uno de sus 21 tiros libres. Sharpe encestó cinco tiros de tres puntos y Avdija acertó cuatro. Sharpe también sumó siete asistencias y cinco rebotes.

Siete jugadores anotaron en cifras dobles para los Blazers, incluyendo a los cinco titulares. Toumani Camara anotó 15 puntos, mientras que Caleb Love y Sidy Cissoko añadieron 14 cada uno desde el banquillo. Kris Murray terminó con diez.

Portland lideraba 78-57 al descanso y 114-83 después de tres cuartos.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: Soy un hombre decente
ULTIMA HORA

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: Ya pueden volver a casa con esperanza tras la caída de Maduro

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: "Ya pueden volver a casa con esperanza" tras la caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter