"Avatar: Fire and Ash" debuta con 345 millones de dólares a nivel mundial y 88 millones en EEUU

NUEVA YORK (AP) — "Avatar: Fire and Ash" debutó con una taquilla de 345 millones de dólares a nivel mundial, según las estimaciones del estudio dadas a conocer el domingo, lo que representa el segundo mejor estreno global en lo que va del año que encamina a James Cameron hacia nuevos récords.

Esta imagen difundida por 20th Century Studios muestra a Varang, interpretado por Oona Chaplin, en una escena de Avatar: Fire and Ash. (20th Century Studios vía AP)
Esta imagen difundida por 20th Century Studios muestra a Varang, interpretado por Oona Chaplin, en una escena de "Avatar: Fire and Ash." (20th Century Studios vía AP) AP

Dieciséis años después del inicio de la saga "Avatar", Pandora sigue siendo una abundante riqueza en la taquilla. "Fire and Ash", la tercera entrega de la franquicia de ciencia ficción de Cameron, se estrenó con 88 millones de dólares a nivel nacional y 257 millones de dólares a nivel internacional. La única película con un mejor debut en 2025 fue "Zootopia 2" (497,2 millones de dólares en tres días). En las próximas semanas, "Fire and Ash" tendrá el significativo beneficio del lucrativo período navideño.

Sin embargo, hubo un poco menos de fanfarria para esta película de "Avatar", que llega tres años después de "Avatar: The Way of the Water". Aquel filme se estrenó en 2022 con un inmenso ingreso global de 435 millones de dólares y 134 millones de dólares en América del Norte. A nivel nacional, "Fire and Ash" tuvo un considerable descenso del 35% respecto a la entrega anterior.

Sin embargo, esas objeciones son sólo producto de los altos estándares de "Avatar". Las dos primeras películas se ubican como dos de las tres películas más taquilleras de todos los tiempos. Para alcanzar esas alturas, las películas de "Avatar" han dependido más de su permanencia en cartelera que de grandes estrenos.

Cameron ha dicho repetidamente que "Fire and Ash" necesita tener un buen desempeño para que haya películas subsecuentes de la saga. (Las cuatro y cinco ya están escritas pero no aprobadas). Estas son películas excepcionalmente caras de hacer. Con un presupuesto de producción de al menos 400 millones de dólares, "Fuego y Cenizas" es una de las películas más costosas de la historia.

"Fire and Ash" no acaparó el fin de semana. Un trío de nuevos estrenos llegó a las salas con la esperanza de ofrecer algo de competencia: "The Housemaid" de Lionsgate, "David" de Angel Studios y “The SpongeBob Movie: Search for SquarePants”, de Paramount Pictures.

En la carrera por el segundo lugar, "David" salió en la cima. La historia animada de David y Goliat recaudó 22 millones de dólares en 3.118 cines, logrando el mejor fin de semana de estreno para Angel Studios, el estudio orientado al público cristiano que surgió con el éxito sorpresa de 2023 "Sound of Freedom".

Con las cifras finales a nivel nacional a publicarse el lunes, esta lista toma en cuenta las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore: 7 1.- "Avatar: Fire and Ash", 88 millones de dólares.

2.- "David", 22 millones

3.- "The Housemaid", 19 millones

4.- “The SpongeBob Movie: Search for SquarePants", 16 millones

5.- "Zootopia 2", 14,5 millones

6.- "Five Nights at Freddy's 2", 7,3 millones

7.- "Wicked: For Good", 4,3 millones

8.- "Dhurandhar", 2,5 millones

9.- "Marty Supreme", 875.000 dólares

10.- "Hamnet", 850.000 dólares

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

