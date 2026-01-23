americateve

Avalancha en Pakistán y tormentas de nieve en Afganistán dejan al menos 20 muertos

ISLAMABAD (AP) — Una avalancha mató a nueve miembros de una sola familia en el noroeste de Pakistán el viernes, y una fuerte tormenta de nieve registrada el día anterior en la vecina Afganistán dejó 11 muertos, informaron las autoridades.

Las tormentas invernales también dejaron varados a miles de turistas y bloquearon carreteras cerca de Islamabad, la capital de Pakistán.

En Pakistán, personal de los servicios de emergencia del país trabajó durante horas antes de sacar los nueve cuerpos, incluidas cuatro mujeres, de debajo de la nieve en el distrito de Chitral, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán, según Bilal Faizi, un portavoz.

Por separado, la primera nevada intensa de la temporada bloqueó múltiples carreteras que conducen a Murree, una estación de montaña a unos 60 kilómetros (37 millas) al noreste de Islamabad. Las autoridades señalaron que los equipos de rescate estaban trabajando para despejar la nieve y llegar a los turistas varados.

La administración del distrito de Islamabad aconsejó a la población evitar ir a Murree y anunció que todas las carreteras en el área han sido cerradas a los viajeros para facilitar la evacuación de quienes se encuentran varados.

Cientos de vehículos quedaron atrapados en enormes embotellamientos viales en las afueras de Islamabad, donde muchos se negaron a regresar a pesar de las advertencias. Algunos viajeros discutieron con la policía e insistieron en continuar hacia Murree, de acuerdo con las autoridades, pese a que se les informó que docenas de vehículos estacionados fuera de los hoteles en el área habían quedado sepultados bajo una fuerte nevada.

Maryam Nawaz Sharif, jefa de gobierno de la provincia de Punjab, donde se encuentra Murree, dijo que se estaba utilizando maquinaria pesada para despejar la nieve y asistir a los turistas en Murree.

Pakistán impuso medidas de emergencia invernales más estrictas en Murree y en otras partes del norte del país luego que al menos 22 turistas pakistaníes murieran en enero de 2022, principalmente por hipotermia, tras quedar atrapados en sus autos durante una severa tormenta de nieve en medio de un marcado descenso de temperatura.

Por su parte, Mohammad Yousuf Hammad, portavoz de la agencia de gestión de desastres de Afganistán, dijo que la lluvia helada y la nieve mataron a 11 personas en seis provincias, cortaron carreteras y dejaron pueblos y aldeas aislados en todo el país.

La fuerte nevada también bloqueó carreteras que conectan las capitales provinciales con aldeas en cuatro provincias, así como el Paso de Salang, un cruce de gran altitud en la cordillera del Hindu Kush que conecta la capital de Kabul con las provincias del norte de Afganistán.

La agencia de gestión de desastres indicó que se había encargado a las autoridades locales utilizar "todos sus recursos para llegar urgentemente a las personas afectadas y proporcionar asistencia alimentaria y no alimentaria". En febrero de 2025, fuertes nevadas y lluvias mataron a 36 personas en diferentes partes de Afganistán.

___

El periodista de The Associated Press Abdul Qahar Afghan contribuyó a este despacho desde Kabul, Afganistán.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

