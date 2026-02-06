Avalancha en la montaña más alta de Eslovaquia mata a dos escaladores húngaros

Compartir en:









El hecho ocurrió en la cordillera de los Altos Tatras en Eslovaquia, apuntó la agencia. Añadió que el mal tiempo les impidió usar un helicóptero y tuvieron que llegar a pie a un valle bajo el pico Tupa, donde ocurrió la avalancha.

Las víctimas fueron localizadas bajo la avalancha por testigos, pero no sobrevivieron.

El viernes, solo había un leve peligro de avalanchas en la cordillera más alta de Eslovaquia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP