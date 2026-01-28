Autoridades de Turquía arrestan a seis sospechosos de espiar para Irán

Compartir en:









Las detenciones se produjeron tras operaciones coordinadas llevadas a cabo por la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía y la policía antiterrorista en cinco provincias.

Se cree que los sospechosos han estado en contacto con miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán y están acusados de recopilar información sobre bases militares y otros sitios sensibles en Turquía, según Anadolu. Supuestamente, habrían vigilado la base aérea de la OTAN en Incirlik, en el sur de Turquía.

Las seis personas comparecieron ante un juez en Estambul, que ordenó su detención preventiva por presunto espionaje político y militar.

La embajada de Irán en Ankara, la capital turca, no realizó comentarios por el momento.

Los arrestos se producen en un momento de repunte de las tensiones regionales por temor a un posible ataque militar de Estados Unidos contra Irán.

Funcionarios del gobierno turco advirtieron contra de una intervención extranjera en el vecino Irán, apuntando que podría provocar inestabilidad y una ola de refugiados.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP