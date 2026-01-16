Autoridades surcoreanas citan a un civil por presuntos vuelos de drones hacia Corea del Norte

El ejército norcoreano indicó el sábado que utilizó medios de guerra electrónica para derribar un dron surcoreano a principios de mes y otro en septiembre. Además, afirmó que encontró que los aparatos contenían datos de video sobre lugares en Corea del Norte y advirtió que el Sur "pagará un alto precio".

Seúl rechazó la acusación, pero inició una investigación para determinar si los drones descubiertos en suelo norcoreano habían sido lanzados por civiles.

El viernes, la policía surcoreana reveló que el grupo de trabajo conjunto de la agencia y el ejército citó a un sospechoso civil y estaba investigando a la persona. No dio más detalles.

Los supuestos vuelos de drones se producen mientras el gobierno progresista en Seúl, liderado por el presidente, Lee Jae Myung, presionaba con insistencia para reactivar el diálogo, paralizado desde hace mucho tiempo, con Corea del Norte y restablecer el entendimiento entre las dos naciones rivales.

Tras la acusación norcoreana, Lee pidió una investigación exhaustiva y dijo que los civiles que vuelen drones a través de la frontera cometen "un grave delito" que amenaza la seguridad nacional y la paz en la península de Corea. La oficina de Lee también apuntó que Seúl no tiene intención de provocar a Pyongyang,

Pero el Norte ha intensificado su presión sobre su vecino. En un comunicado el martes, Kim Yo Jong, la poderosa hermana del líder Kim Jong Un, pidió al Sur que se disculpe por el caso y ridiculizó las supuestas esperanzas de Seúl de mejorar las relaciones calificándolas de “sueños salvajes” que “nunca se harán realidad”.

Muchos expertos sostienen que Corea del Norte podría estar tratando de promover un sentimiento anti-Corea del Sur entre su población antes del próximo congreso del Partido de los Trabajadores, que podría celebrarse a finales de enero o en febrero. Apuntan que podría agregar la declaración de 2024 de Kim sobre un sistema hostil de “dos estados” en la península de Corea a la Constitución del Partido de los Trabajadores durante el congreso, el primero de su tipo en cinco años.

El Norte se ha negado a participar en conversaciones con el Sur y Estados Unidos desde el fracaso de la diplomacia nuclear entre Kim y el presidente estadounidense, Donald Trump, en 2019. Desde entonces, Pyongyang se ha centrado en expandir su arsenal nuclear. Kim también ha tomado medidas para reforzar sus lazos con Rusia y China en los últimos años.

Los vuelos de drones son una fuente de hostilidades entre las dos Coreas, que están divididas por una frontera fuertemente fortificada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP