Autoridades sirias instan a los civiles a evacuar barrios de Alepo ante choques con kurdos

Una vista aérea muestra a vecinos sirios en vehículos esperando para huir de los vecindarios de Sheikh Maqsoud y Achrafieh tras choques el martes entre el gobierno sirio y combatientes kurdos en una zona enfrentada en la ciudad norteña de Alepo, Siria, el miércoles 7 de enero de 2026. (AP Foto/Omar Albam) AP

El gobierno de la provincia de Alepo dio a los residentes hasta la 1 de la tarde para evacuar en coordinación con el ejército. La agencia estatal de noticias SANA, citando al ejército, dijo que los militares comenzarían "operaciones dirigidas" contra las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos en los barrios de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zaid media hora después de ese plazo.

Un periodista de Associated Press en el lugar escuchó sonidos esporádicos de bombardeos mientras los civiles salían del área el jueves por la mañana. Hasta el miércoles, más de 46.000 personas habían sido desplazadas en toda la provincia, según la Dirección de Asuntos Sociales y Trabajo de Alepo.

Las FDS han dicho que al menos ocho civiles fueron asesinados en los barrios de mayoría kurda, mientras que funcionarios del gobierno informaron que al menos cinco civiles y un soldado han muerto en las áreas controladas por el gobierno circundante en los combates que estallaron el martes. Decenas más de ambos lados han resultado heridos.

Los dos bandos se acusan mutuamente de apuntar deliberadamente a barrios e infraestructuras civiles.

Los enfrentamientos se producen en medio de un estancamiento en las negociaciones políticas entre el estado central y las FDS.

El gobierno en Damasco bajo el presidente interino Ahmad al-Sharaa firmó un acuerdo en marzo con las FDS, que controlan gran parte del noreste, para que se fusionen con el ejército sirio para finales de 2025. Ha habido desacuerdos sobre cómo hacerlo. En abril, decenas de combatientes de las FDS abandonaron Sheikh Maqsoud y Achrafieh como parte del acuerdo.

Funcionarios del gobierno central y de las FDS se reunieron nuevamente el domingo en Damasco, pero funcionarios del gobierno dijeron que no se había logrado un progreso tangible.

Algunas de las facciones que componen el nuevo ejército sirio, formado tras la caída del expresidente Bashar Assad en una ofensiva rebelde en diciembre de 2024, eran anteriormente grupos insurgentes respaldados por Turquía que tienen una larga historia de enfrentamientos con las fuerzas kurdas.

Las FDS han sido durante años el principal socio de Estados Unidos en Siria en la lucha contra el grupo Estado Islámico, aunque Turquía considera a las FDS una organización terrorista debido a su asociación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, que ha librado una larga insurgencia en Turquía. Ahora está en marcha un proceso de paz.

A pesar del apoyo prolongado de Estados Unidos a las FDS, el gobierno de Trump en Estados Unidos también ha estrechado lazos con el gobierno de Al Sharaa y ha presionado a los kurdos para implementar el acuerdo de marzo.

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en un comunicado el jueves que Estados Unidos "está monitoreando de cerca la situación" e instó a "la moderación de todas las partes". Dijo que el enviado estadounidense, Tom Barrack, está tratando de facilitar el diálogo entre las dos partes.

"Todas las partes deberían centrarse en cómo construir una Siria pacífica y estable que proteja y sirva los intereses de todos los sirios, en lugar de empujar al país de nuevo a un ciclo de violencia", dijo el comunicado.

El Ministerio turco de Defensa Nacional dijo el jueves que la "operación está siendo llevada a cabo enteramente por el Ejército Sirio" mientras Turquía "monitorea de cerca".

"La seguridad de Siria es nuestra seguridad", dijo el comunicado, añadiendo que "Turquía proporcionará el apoyo necesario si Siria lo solicita".

Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la violencia.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo a los periodistas el miércoles que el secretario general, António Guterres, "está alarmado por los reportes de muertes y lesiones de civiles tras las hostilidades en Alepo".

"Hacemos un llamado a todos los actores para que desescalen inmediatamente, ejerzan la máxima moderación y tomen todas las medidas para prevenir más daños a los civiles" y para "reanudar prontamente las negociaciones con el fin de implementar plenamente el acuerdo del 10 de marzo", dijo.

La periodista de Associated Press Suzan Fraser en Ankara contribuyó a este despacho. Sewell informó desde Beirut.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP